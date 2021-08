Afganistán.- HRW pide a los países europeos "dar ejemplo" en materia de asilo y reasentamiento de afganos en riesgo

La ONG pide a los líderes "comunicar compasión" y "no miedo" hacia los refugiados del país asiático



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este martes a los estados europeos "dar ejemplo" en materia de asilo y reasentamiento liderando los "esfuerzos" para proteger a los afganos en riesgo ante el poder de los talibán.



De cara a la cumbre del G7 de este martes, en la que se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclame un plan de reasentamiento de refugiados para los afganos, la organización ha instado a los miembros europeos del grupo --Francia, Reino Unido, Alemania e Italia-- a apoyar la guía y "tomar la iniciativa" al respecto.



"Las personas en Afganistán que se enfrentan a graves riesgos de persecución por parte de los talibán presentan una prueba histórica de humanidad y responsabilidad compartida. Ahora mismo, los miembros europeos del G7 deberían hacer todo lo posible para evacuar al mayor número posible de afganos en riesgo y garantizar que estos países tengan políticas para facilitar el reasentamiento y otras vías seguras para muchos más afganos en las próximas semanas y meses", ha aseverado el director de HRW para Europa y Asia Central, Hugh Williamson.



En esta línea, ha urgido a los líderes europeos a "asumir su responsabilidad y comunicar compasión, no miedo, hacia los refugiados afganos".



La organización ha recordado que Estados Unidos está dirigiendo una "caótica" evacuación en el aeropuerto de la capital afgana, Kabul, de ciudadanos extranjeros y locales en riesgo, mientras los estados europeos con presencia en la terminal trabajan para evacuar a sus connacionales y personal afgano, así como otros en riesgo.



"España ha creado un campo de acogida en Madrid con capacidad para 800 personas afganas que trabajaban con instituciones y proyectos europeos. Los afganos evacuados allí deben permanecer un máximo de 72 horas antes de solicitar asilo en España o ser reubicados en otro país de la UE", ha precisado Human Rights Watch.



En este sentido, ha añadido que sólo algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) se han comprometido a acoger a un número indeterminado de personas del campo. Según la ONG, algunos Estados de los Balcanes occidentales han acordado acoger a un pequeño número de afganos evacuados para tramitar su reasentamiento.



No obstante, ha lamentado que la mayoría de los gobiernos europeos "no han esbozado planes concretos para facilitar el acceso a su territorio mediante visados humanitarios o reagrupación familiar, entre otras posibles vías seguras y legales". El ministro de Exteriores austriaco, Sebastian Kurz, ha descartado admitir a ningún afgano en Austria, alegando la "desproporcionada contribución" de su país a la acogida de refugiados afganos, ha afeado la organización.



Del mismo modo, ha censurado que ministros griegos han dicho que impedirán la entrada de afganos en la UE a través de Grecia, y han anunciado la construcción de un muro de 40 kilómetros a lo largo de su frontera con Turquía.



"Hasta ahora, ningún país de la UE ha prometido cifras concretas para el reasentamiento de afganos desde los países de primera llegada o de tránsito", ha condenado.



Por el contrario, en lo que ha calificado como "una medida positiva", ha aplaudido que el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha avanzado que los afganos "especialmente merecedores de protección" tendrán acceso a un permiso de residencia de tres años sin tener que solicitar asilo.



Asimismo, ha explicado que la comisaria Europea de Migración, Ylva Johansson, ha pedido a los países que aumenten las cuotas de reasentamiento y "ofrezcan vías legales complementarias", y la comisión ha prometido aumentar la financiación para que los países de la UE apoyen el reasentamiento.



En este aspecto, ha reconocido que Reino Unido se ha comprometido a reasentar a 5.000 afganos en el primer año, y a otros 15.000 en un momento posterior, mientras Canadá ha garantizado admitir a otros 20.000 refugiados afganos.



Frente a los anuncios ya hechos, la ONG ha hecho hincapié en que la situación es de riesgo frente a manifestaciones públicas de líderes y políticos europeos que han abogado por "mantener a los refugiados afganos en los países vecinos de Afganistán y limitar el número de personas que llegan a Europa".



"Esta retórica corre el riesgo de generar o reforzar el sentimiento público negativo hacia las personas que necesitan protección urgente y descuenta la responsabilidad desproporcionada que ya tienen los países de primera llegada y de tránsito", ha alertado Human Rights Watch.



Por todo ello, ha insistido en que los líderes europeos y la UE deberían aumentar su apoyo a los países que acogen a un gran número de afganos, así como deberían ayudar a minimizar el recurso a los peligrosos viajes irregulares ampliando los canales de migración seguros y legales.



"Al mismo tiempo, es vital que los Estados europeos garanticen que los afganos que llegan a sus fronteras exteriores puedan solicitar asilo, y no simplemente a través de los planes de reasentamiento. Las devoluciones, las expulsiones colectivas, la denegación de la entrada o cualquier otra forma de negar a los refugiados afganos el acceso a la solicitud de asilo constituyen una grave infracción de las directivas de asilo de la UE y del derecho internacional de los refugiados", ha remarcado la organización.