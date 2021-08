Afganistán.- Francia detiene a un afgano evacuado por sus vínculos con los talibán

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Francia han puesto bajo vigilancia a cinco ciudadanos afganos que habían sido repatriados desde Kabul, según el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que ha confirmado que uno de ellos se encuentra bajo custodia policial por sus vínculos con los talibán.



Darmanin ha explicado que más de mil ciudadanos afganos y un centenar de franceses han sido evacuados desde Kabul a Abu Dhabi y, de ahí, a París. Fruto de la "confusión" de este proceso, que se ha precipitado tras la toma de la capital afgana por parte de la insurgencia el 15 de agosto, no todos los locales pudieron ser examinados antes de embarcar.



Así, se realizó un análisis ya fuera de Afganistán y que, según Darmanin, permitió confirmar que uno de los evacuados tenía vínculos "claros" con los talibán. Sin embargo, también ha querido destacar en una entrevista a Franceinfo que esta misma persona "ayudó mucho al Ejército francés, a los franceses y a los compañeros periodistas".



El ministro ha afirmado que este hombre quedó por tanto bajo vigilancia ya en territorio galo, al igual que cuatro personas de su entorno, y ha negado que hubiese evitado esta supervisión, a pesar de que durante "unos minutos" salió de la zona donde teóricamente debía permanecer.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió en su primer mensaje tras la conquista talibán de Kabul que Europa no podía asumir el peso de una nueva crisis migratoria, si bien por ahora los esfuerzos se centran más a corto plazo, en completar un proceso de evacuación que avanza contrarreloj por el plazo límite marcado el 31 de agosto, fecha del repliegue definitivo de Estados Unidos.



Darmanin ha asegurado que por ahora no se puede hablar de "flujos de migrantes" hacia Francia, ya que se trata solo de "proteger" tanto a compatriotas como a colaboradores locales o personas cuya vida corre peligro inminente bajo el régimen radical. "¿Debemos dejar a estos afganos en el aeropuerto de Kabul para que los maten los talibán?", se ha preguntado.