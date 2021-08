Afganistán.-El ministro de Defensa de Reino Unido cree "improbable" que EEUU amplíe el plazo de evacuación de Afganistán

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha señalado este martes que cree "improbable" que Estados Unidos amplíe el plazo límite inicial del 31 de agosto para las evacuaciones desde Afganistán.



En declaraciones a Sky News, Wallace ha detallado que se basa "no sólo en lo que han dicho los talibán", sino también "en los comunicados públicos" del presidente estadounidense, Joe Biden.



"Creo que es improbable", ha incidido, antes de indicar, no obstante, que "definitivamente vale la pena" que los países "lo intenten". "Y lo haremos", ha remachado.



El primer ministro británico, Boris Johnson, abordará este martes el asunto con Biden en una reunión del G7 --Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, además de Reino Unido y Estados Unidos-- que convocó el domingo para tratar la crisis en Afganistán. Se espera que Washington se pronuncie durante la jornada.



Los talibán ya advirtieron el lunes de que habrá "consecuencias" si los países extranjeros no completan su retirada del país para esa fecha. Mientras, la tensión continúa aumentando en los alrededores del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul. El lunes, un tiroteo entre individuos armados, efectivos militares occidentales y afganos en el acceso dejó un soldado afgano muerto.