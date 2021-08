ACTUALIZA 2-Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, muere a los 80 años

(Actualiza con antecedentes, detalles)

LONDRES, 24 ago (Reuters) - Charlie Watts, reconocido como uno de los hombres más tranquilos del rock durante sus casi 60 años como baterista de los Rolling Stones, murió pacíficamente rodeado de su familia en un hospital de Londres a los 80 años, informó el martes su portavoz.

Miembro de una de las primeras bandas británicas en entrar al mercado estadounidense y un símbolo del Londres de los '60, Watts y sus colegas de banda Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones y Bill Wyman batieron récords con giras globales de miles de millones de libras que continúan hasta el día de hoy.

"Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido pacíficamente en un hospital de Londres a primera hora de la mañana rodeado por su familia", dijo el portavoz.

"Charlie era un apreciado esposo, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación", agregó.

Watts tocó la batería en los 30 álbumes del grupo y en todas las giras, hasta que se retiró de los 13 conciertos del tour estadounidense "No Filter", cuyo inicio está previsto para septiembre, después de una intervención de emergencia.

Watts nació en Londres en 1941 y comenzó a tocar la batería en clubes de la capital británica a inicios de la década de 1960, antes de unir fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en el famoso grupo Rolling Stones en enero de 1963.

La banda, que al comienzo tuvo éxito interpretando covers en Gran Bretaña y Estados Unidos, alcanzó fama global con éxitos compuestos por Jagger y Richards como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" y "Paint It, Black", y con el álbum "Aftermath".

Watts dejó el tono provocador que definió a la banda en las décadas de 1960 y 1970 a los otros miembros.

En el escenario, también le gustaba ceder la extravagancia a Jagger y a los demás, mientras él hacía su interpretación con una sensación de calmada capacidad.

Fuera de la banda, Watts encontraba tiempo para seguir tocando jazz con varios grupos. (Reporte de Kate Holton y Michael Holden Editado en español por Javier Leira y Lucila Sigal)