Vuelve el desfile de silleteros en Medellín tras pausa por pandemia

SHOTLIST MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA22 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general de silleteros durante el desfile en el estadio Atanasio Girardot 2. Primer plano del letrero de la "Feria de las flores, Medellín 2021"3. Plano medio de un silletero durante el desfile4. Plano general de silleteros durante el desfile en el estadio Atanasio Girardot 5. Plano medio de un silletero durante el desfile6. Plano general de la audiencia aplaudiendo durante el desfile de silleteros 7. SOUNDBITE 1 - Astrid Londoño, silletera (mujer, español, 12 seg.): "Con mucha alegría, pues la gente después de casi dos años de encierro volver a tener la feria, la gente está súper feliz tanto aquí como en otras partes del mundo." 8. Plano picado de silleteros durante el desfile en el estadio Atanasio Girardot 9. Plano medio de una mujer en la audiencia10. Plano medio de silleteros durante el desfile en el estadio Atanasio Girardot 11. Plano general de los asistentes al desfile haciendo una "ola" 12. SOUNDBITE 2 - Luz Helena Quintero, asistente al desfile de silleteros (mujer, español, 16 seg.): "Me siento muy emocionada de poder estar nuevamente acá, mucho mucho, porque soy una admiradora y fan del desfile de silleteros, no me lo pierdo, cada año así me toque por ahí donde sea pero me lo disfruto, me lo disfruto." 13. Plano medio de un silletero junto a su "silleta" o arreglo floral14. Plano medio de silletas o arreglos florales15. Paneo de abajo a arriba de silletas o arreglos florales