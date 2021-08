Virgin Orbit saldrá a bolsa en acuerdo SPAC de US$3.200M

The Virgin Orbit Launcher One rocket in its hanger at Newquay Airport on August 10, 2021 in Newquay, England.

(Bloomberg) -- Virgin Orbit, de Richard Branson, acordó salir a bolsa a través de una fusión inversa con NextGen Acquisition Corp. II que valorará a la compañía de lanzamiento de satélites en US$3.200 millones.

Inversionistas como Boeing Co. y AE Industrial Partners se comprometieron a aportar US$100 millones a Virgin Orbit a través de una inversión privada en capital público, según un comunicado emitido el lunes. Se espera que la fusión proporcione a la nueva empresa US$483 millones en efectivo, lo que reforzará su capital hasta que se prevean operaciones de lanzamiento regulares, y flujos de ingresos más estables, en 2023.

El acuerdo con NextGen amplía una ola de fusiones con empresas de adquisición de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés). Las denominadas compañías de cheques en blanco como NextGen han recaudado US$129.000 millones a nivel mundial este año, más que el récord de US$84.000 millones el año pasado, y los acuerdos están desempeñando un papel cada vez más importante en la financiación de nuevas empresas espaciales. Esta semana se cerrará una operación SPAC con otra compañía de lanzamiento, Rocket Lab USA.

Se espera que la fusión de Virgin Orbit se cierre hacia fin de año. La empresa cotizará en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo VORB y mantendrá el nombre de Virgin Orbit.

Boeing subía 2,7% a US$218,45 a la 1:10 p.m. ET. La acción apenas ha variado este año hasta el 20 de agosto, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones ha ganado 15%. NextGen avanzaba 1,9% a US$9,86 el lunes.

Empresas como Space Exploration Technologies Corp., de Elon Musk, están alterando al sector de lanzamiento de satélites al reducir el costo de las misiones, en parte reutilizando cohetes. Esto está creando oportunidades para nuevos negocios en el espacio. Virgin Orbit, que utiliza un jumbo Boeing 747 personalizado para lanzar sus cohetes reutilizables a unos 35.000 pies sobre el nivel del mar, es parte de ese esfuerzo. La empresa fue fundada en 2017.

El 30 de junio, Virgin Orbit entregó satélites para clientes comerciales y de seguridad nacional. La compañía tiene US$300 millones en contratos, según dijo el director ejecutivo, Dan Hart, en CNBC. Proyectó que realizaría 18 lanzamientos en 2023, y que la cifra crecería después de eso.

“Creemos en la importancia del mercado de lanzamiento de satélites y las capacidades que Virgin Orbit aporta a la industria”, dijo un portavoz de Boeing por correo electrónico.

Potencial de mercado

Las transacciones de SPAC son cada vez más difíciles de completar, ya que los inversionistas se han vuelto más selectivos con respecto a las inversiones privadas en capital público que suelen formar parte de los acuerdos. Los desempeños mediocres de las empresas que han salido a bolsa a través de SPAC, así como el escrutinio de los vendedores en corto, los activistas y los reguladores, también han creado obstáculos para cerrar las operaciones.

Otra compañía espacial respaldada por Branson, Virgin Galactic Holdings Inc., salió a bolsa a través de un acuerdo SPAC a fines de 2019. El éxito de esa transacción convenció a Branson de utilizar también una fusión inversa con Virgin Orbit, dijo en CNBC. Recaudar fondos con una SPAC es más eficiente y requiere menos tiempo que una oferta pública tradicional de acciones, explicó.

Virgin Orbit puede compartir su experiencia con Virgin Galactic, que planea ofrecer viajes al espacio al público en general —si bien adinerado— en US$450.000 cada uno. Branson y cinco empleados de Virgin Galactic realizaron un viaje suborbital de aproximadamente una hora en julio.

