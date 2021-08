VÍDEO: Se cumplen 30 años desde el primer acceso público a una página web

MADRID, 23 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Este 23 de agosto se celebra el Día del Internauta, una efeméride en la que se conmemora el acceso público a la primera página web de la historia, utilizando el conjunto de protocolos de la World Wide Web, inventado en 1991 por el ingeniero británico Tim Berners-Lee.



En la actualidad, la cifra de usuarios de Internet a nivel mundial ha llegado a los 4.660 millones de personas, lo que significa que ya se conecta el 59,5 por ciento de las personas, según el informe Digital 2021 realizado por We Are Social y Hootsuite.



Todo esto no sería posible de no ser por la creación de la Web en el CERN de Suiza, entre 1989 y 1990, por el británico Tim Berners-Lee, autor de la World Wide Web. Este conjunto de protocolos comprende tres protocolos que aún se usan en la actualidad: HTTP, HTML, XML y URI.



La primera página web fue lanzada el 6 de agosto de 1991 en un dominio que aún no está disponible. Sin embargo, se trataba de un acceso restringido exclusivamente a los miembros del CERN, donde se desarrolló, aunque en 1993 se liberó su código.



Casi veinte días después, el dominio abrió para todos y el 23 de agosto de 1991 se invitaron a personas ajenas al CERN para acceder a él. Con motivo de la conmemoración de este día, cada 23 de agosto se celebra el Día del Internauta.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/portaltic/592873/1/cumplen-30-anos-primer-acceso-publico-pagina-web



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06