VÍDEO: Biden asegura sobre la evacuación de Afganistán que "todo estadounidense que quiera volver, volverá"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este domingo que todos los estadounidenses que quieran salir de Afganistán podrán hacerlo, lo que podría contradecir la fecha anunciada del 31 de agosto para el fin de la operación de evacuación del país.



"Todo estadounidense que quiera volver a casa, volverá", ha afirmado Biden desde la Casa Blanca. El mandatario ha destacado que en menos de 36 horas han podido ser evacuadas 11.000 personas.



"Me duele el corazón por la gente que se puede ver" en las imágenes del aeropuerto, ha añadido Biden. "La situación de seguridad cambia rápidamente. Sabemos que los terroristas pueden aprovecharse de la situación", ha indicado en referencia a las advertencias de un posible atentado, probablemente por parte del grupo Estado Islámico.



En esta línea, Biden ha querido "ser claro" y ha explicado que "la evacuación de miles de personas de Kabul va a ser dura y dolorosa, sin importar cuándo comenzó" pues "no hay forma de evacuar a tanta gente sin dolor".



El presidente ha hecho hincapié en que la "primera prioridad" de su Administración es evacuar a tantos ciudadanos estadounidenses sea posible "de la manera más rápida y segura" y que, aunque espera no extenderse demasiado, sospecha que "habrá discusiones sobre qué tan avanzado se está en el proceso".



Durante las últimas 36 horas, 11.000 personas han sido trasladadas fuera de Kabul, ha apuntado el mandatario, una "cantidad extraordinaria". Desde mediados de agosto, Estados Unidos ha logrado evacuar a 28.000 personas fuera del país.



Sin embargo, en una entrevista para la cadena ABC ha estimado que aún hay entre 10.000 y 15.000 ciudadanos americanos que permanecen en Afganistán.



Este mismo domingo ha trascendido que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha ordenado a las aerolíneas nacionales Delta, United, American y otras tres más de carácter comercial que proporcionen 18 aviones para ayudar a transportar a los evacuados afganos a Europa y Estados Unidos.



Si bien algunas aerolíneas ya se habían ofrecido voluntariamente para ayudar, la aglomeración de candidatos a salir del país y la profundización de la crisis llevaron al secretario de Defensa, Lloyd Austin III, a activar inicialmente lo que se conoce como la Flota Aérea de Reserva Civil para asegurar 18 aviones para vuelos desde bases aéreas de la región, como paso previo a esta decisión.



El capitán John Perkins, portavoz del Comando de Transporte del Ejército, ha confirmado que los vuelos comerciales comenzarán su servicio el lunes o martes y que transportarían a los evacuados tanto de Oriente Próximo a Europa como de Europa a Estados Unidos.



Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, ha aplaudido la iniciativa en redes sociales: "Como aerolínea global y aerolínea de bandera de nuestro país, asumimos la responsabilidad de responder rápidamente a desafíos internacionales como este". "Es un deber que asumimos con el mayor cuidado y coordinación", ha agregado. La aerolínea señaló que ha activado cuatro de sus aviones Boeing 777, con capacidad para 350 personas.



La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, habría planeado un aumento de la presencia de aeronaves en Kabul mediante la obligación a aerolíneas comerciales de ayudar con el transporte de las decenas de miles de evacuados de Afganistán, al mismo tiempo que amplía el número de bases militares estadounidenses que podrían albergar a ciudadanos del país asiático, tal y ha avanzado el diario 'The Wall Street Journal'.



La participación de los aviones comerciales aliviaría la presión sobre esas bases, que se están llenando rápidamente de evacuados afganos a medida que Estados Unidos amplía sus esfuerzos para sacarlos del aeropuerto de Kabul, mientras los talibán intentan consolidar su Gobierno.



Por su parte, el secretario de Prensa del Pentágono, John Kirby, ha comparecido este pasado sábado ante los medios de comunicación para detallar que Estados Unidos planea abrir otras áreas de destino de aviones con evacuados afganos Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.



Tras salir de Afganistán, los evacuados serán trasladados a Estados Unidos a las bases de Fort Bliss, en Texas; Fort Lee, en Virginia; o a Fort McCoy, en el estado de Wisconsin, ha zanjado Kirby.



Por su parte, Biden ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que "una vez examinados y aprobados (...) dará la bienvenida a estos afganos a su nuevo hogar en Estados Unidos con los brazos abiertos". "Somos una nación que ha sido fortalecida por generaciones de inmigrantes que agregaron sus talentos únicos a nuestro tapiz estadounidense", ha zanjado el presidente.



