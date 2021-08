Venezuela ocupa los últimos puestos en vacunación anticovid, según la oposición

Una enfermera aplica una dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19 en Maracaibo (Venezuela). EFE/Henry Chirinos/Archivo

Caracas, 23 ago (EFE).- Venezuela se encuentra en los últimos puestos en la lista de países con menor número de población vacunada contra la covid-19, según denunció este lunes el bloque opositor que lidera Juan Guaidó.

"Venezuela está en los últimos lugares" en el escalafón de inmunización, escribió en Twitter el opositor Carlos Valero, que agregó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "ha politizado y partidizado la vacunación".

El opositor pidió avanzar en un plan "masivo", "ordenado" y que cumpla con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El mundo desarrollado, los gobiernos y las grandes farmacéuticas tienen que entender que es un imperativo existencial la equidad en el acceso a las vacunas para lograr detener los índices de contagios de covid-19. La vacunación en Venezuela ha sido excluyente", agregó Valero.

El sábado, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el país pasará a un proceso de "expansión" en la vacunación contra la covid-19, en lo que resta de agosto, septiembre y octubre.

Rodríguez aseguró que la nación caribeña se encuentra en una segunda fase de inoculación, que contempla a los mayores de 40 años, pero dijo que hay que buscar a todos los mayores de 60 años que todavía no hayan recibido las dosis en la primera fase para que se vacunen.

"Lo que queda de agosto, septiembre y octubre vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación, tenemos que vacunarnos, llegar a inmunizar al 70 % de la población, que es el objetivo. Tenemos las vacunas", expresó la vicepresidenta, sin detallar cuándo llegaron ni de qué farmacéutica proceden.

Sin embargo, durante un recorrido por el sector del 23 de Enero en Caracas, una persona aseguró que sigue a la espera de la segunda dosis, a lo que Rodríguez respondió que "pronto" Rusia enviará la segunda dosis de la Sputnik V, aunque no ofreció mayores detalles y tampoco una fecha.

Aunque el retraso en el suministro de la segunda dosis se registra desde hace semanas, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el retraso, ni siquiera a los afectados -la mayoría personas de más de 60 años-, que debían recibir la segunda vacuna a los 21 días, pero llevan, en algunos casos, más dos meses en espera.

La ONG venezolana Médicos Unidos ha asegurado que desconoce un plan o cronograma de vacunación en el país, así como la llegada de la segunda dosis de la Sputnik V a Venezuela o el resto de vacunas.

"En los hospitales tampoco existe cronograma de recepción de equipos de seguridad, pero ya conocemos cronograma de elecciones", señaló Médicos Unidos.

La nación caribeña superó el domingo los 325.700 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia y las muertes por la enfermedad ascienden a 3.895.