Vacuna Pfizer-BioNTech obtiene histórica aprobación de EE.UU.

(Bloomberg) -- La vacuna contra el covid-19 fabricada por Pfizer Inc. y BioNTech SE recibió la aprobación completa de los reguladores de Estados Unidos, un hito que se espera ayude a reforzar la campaña de inmunización de ese país en medio de un aumento en los contagios impulsado por la variante delta.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo el lunes en un comunicado que aprobó la vacuna para la prevención de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en personas mayores de 16 años. Se comercializará con el nombre de Comirnaty.

La aprobación es la primera para una vacuna contra el covid y llega en un momento crucial en la trayectoria de la pandemia, en tanto que EE.UU. se ha visto afectado por una ola de contagios provocada por la variante delta altamente transmisible. El Gobierno de Biden ha hecho del aumento en las vacunaciones una prioridad en sus esfuerzos por controlar el último brote.

Se espera que muchos grandes empleadores, colegios y universidades, y gobiernos estatales y locales establezcan requisitos de vacunación después de la aprobación. También es probable que la medida de la FDA aumente la confianza entre las personas que dicen desconfiar del rápido desarrollo de la vacuna.

A fines del año pasado, el régimen de dos dosis estuvo disponible inicialmente en EE.UU. a través de una autorización de emergencia. Desde entonces, se ha convertido en la más utilizada de las tres vacunas disponibles, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), con más de 92 millones de personas con esquema de vacunación completo.

Bajo la autorización de uso de emergencia, la vacuna sigue estando disponible para personas de 12 a 15 años, al igual que una tercera dosis para ciertas personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

La aprobación solidificará el estatus de la vacuna como un éxito para sus creadores. Pfizer dijo el mes pasado que espera que la vacuna genere US$33.500 millones en ingresos este año, un total que la ubicaría entre los medicamentos más vendidos de todos los tiempos. En el segundo trimestre, la vacuna registró US$7.800 millones en ventas.

Se espera que otras vacunas reciban aprobaciones en los próximos meses. En junio, Moderna Inc. dijo que había iniciado una presentación continua de su llamada Solicitud de Licencia Biológica, o BLA, para su vacuna en personas mayores de 18 años. Johnson & Johnson planea solicitar una BLA más adelante en 2021.

