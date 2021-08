Una cineasta afgana premiada en Cannes logra huir de Kabul

EFE/EPA/ALEXANDRA WEY/Archivo

París, 23 ago (EFE).- Shahrbanoo Sadat, realizadora afgana de 31 años premiada en la principal sección de cine independiente de Cannes en 2016, ha logrado huir de Kabul con la ayuda del Gobierno francés, informó este lunes la productora independiente Adomeit Film.

"Anunciamos que la directora afgana Shahrbanoo Sadat ha logrado escapar. Con la ayuda del Gobierno francés y de mucha gente alrededor del mundo, Shahrbanoo lo ha conseguido junto a nueve miembros de su familia en medio de la multitud y de los controles de los talibanes en el aeropuerto", explicó Adomeit Film.

En el aeródromo -agregó-, "soldados franceses se encargaron de la seguridad de la cineasta y de su familia. Comunicarse con Shahrbanoo Sadat es complicado de momento, pero nos ha confirmado que está en Abu Dabi (capital de los Emiratos Arabes Unidos) y que pronto embarcará en un vuelo hacia Europa".

Sadat es autora de la película afgana "Wolf and Sheep", su ópera prima que ganó en 2016 el Art Cinema Award, el principal reconocimiento de la Quincena de Realizadores de Cannes, que es una sección no competitiva del festival.

La directora, autora también de The Orphanage (2019), había mostrado su angustia por permanecer en Afganistán después de que los talibanes accediesen al poder hace menos de dos semanas.