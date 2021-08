Rahm y Smith esperan llegar bien a la cuarta ronda del The Northern Trust

En la imagen el español Jon Rahm. EFE/EPA/JUSTIN LANE /Archivo

Jersey City (Nueva Jersey, EE.UU.), 22 ago (EFE).- El español Jon Rahm y el australiano Cameron Smith guardan todas sus fuerzas de cara a la cuarta y decisiva ronda del The Northern Trust, aplazada hasta este lunes por la lluvia que ha dejado el huracán Henri.

El Liberty National Golf Club, de Jersey City pudo evitar la peor parte del viento que dejó Henri a su paso, pero la lluvia sí cayó con fuerza y de ahí el aplazamiento del torneo en el que Rahm y Smith comparten liderato con 197 golpes (-16) y uno de ventaja sobre el surafricano Erik van Rooyen.

El PGA Tour decidió incluso antes de que comenzara la tercera ronda que Henri representaba demasiado peligro para los jugadores, espectadores y voluntarios para estar en Liberty National el domingo.

Los funcionarios llegaron al campo a lo largo del río Hudson y encontraron que el campo estaba en una forma razonable.

"Realmente bueno para 5 pulgadas de lluvia", dijo John Mutch, el oficial de reglas del PGA Tour que supervisa el evento. "Estaban trabajando en los búnkers cuando estuve allí. No hay mucha agua estancada. Me complació. He visto cosas mucho peores".

Una lluvia constante cayó hasta las primeras horas de la tarde del domingo. La gira lanzó horarios de salida para las 7:30 a.m. con tríos comenzando en ambos lados.

Aunque el campo se construyó en alto y drena relativamente bien, no fue una tarea fácil prepararse para Henri, que fue degradado a tormenta tropical antes de tocar tierra el domingo en Rhode Island.

Horas después de que Smith había establecido el récord del campo con un 60 (falló un putt de algo más de tres metros por un 59) y Rahm terminó con un par para un 67 que le mantuvo en el liderato, los operarios de Liberty National trabajaron hasta el sábado por la noche asegurando cualquier cosa que pudiera sufrir con el viento y la lluvia.

Los inodoros portátiles estaban agrupados y sujetos. Se quitaron las cámaras ShotLink que miden cada disparo en cada hoyo. Todas las vallas de metal que formaban líneas para el ferry que cruzaba el río hasta Manhattan o la pasarela para los jugadores que iban al campo de práctica estaban aseguradas.

Esos deben ser reemplazados antes de que pueda comenzar la ronda final.

En cuanto a los jugadores, fue un día libre poco común. La última vez que tuvieron un descanso total fue durante el Zozo Championship fuera de Tokio en el otoño de 2019.

El BMW Championship en Aronimink, en las afueras de Filadelfia, se eliminó el domingo, lo que llevó a un final el lunes. En ese caso, la decisión de posponer no se anunció con anticipación.

Varios jugadores se estaban quedando en Manhattan, pero tampoco pudieron disfrutar del ambiente de la ciudad neoyorquina al estar limitada la movilidad por el incremento de los casos de covid-19 como por las inclemencias climatológicas vigentes en el área.

De cualquier manera, los jugadores trataron de mantener la concentración y las fuerzas de cara a la jornada del lunes, donde Rahm y Smith llegan como grandes favoritos al triunfo final.

Pero los 70 primeros en la clasificación de la Copa FedEx después de este torneo avanzan al Campeonato BMW, que comienza el jueves en las afueras de Baltimore.

El estadounidense Keith Mitchell estaba en el No. 101. Está en un empate a seis por el puesto 11 y actualmente se proyecta que suba al No. 69, lo que lo llevaría al Campeonato BMW.

Su compatriota Tom Hoge estaba en el No. 108 y en un empate de tres en el sexto lugar en Liberty National, proyectado para moverse al No. 57.

Por su parte, Van Rooyen estaba en posición de ganar a un tiro del líder, y su agenda de viajes de repente se volvió mucho menos complicada.

El sudafricano llegó al Liberty National en el puesto 76 y planea jugar la próxima semana, ya sea en Baltimore o Suiza para el Omega European Masters.

Van Rooyen ganó el Campeonato Barracuda hace dos semanas por su primer título del PGA Tour. Con los puntos que ahora tienen un valor cuádruple, parecía seguro que prolongaría su temporada de gira de una forma u otra.