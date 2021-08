Pfizer comprará fabricante de drogas contra el cáncer Trillium

(Bloomberg) -- Pfizer Inc., el fabricante de la vacuna contra el covid más vendida, comprará todas las acciones de Trillium Therapeutics Inc. que no posee, obteniendo el fabricante de medicamentos inmunológicos contra el cáncer por un valor de capital de US$2.260 millones.

Pfizer pagará US$18,50 por acción de Trillium, con sede en Cambridge, Massachusetts, dijeron las empresas el lunes en un comunicado. El precio representa una prima del 118% sobre el precio promedio ponderado de 60 días de la acción. Durante las primeras horas de cotización, las acciones de Trillium casi se triplicaron hasta US$11,67, mientras que las de Pfizer subieron hasta un 3,6% a las 9:38 a.m. en Nueva York.

En septiembre, Pfizer invirtió US$25 millones en Trillium como parte de su iniciativa de crecimiento innovador, cuando Jeff Settleman, vicepresidente senior del grupo de investigación y desarrollo de oncología de Pfizer, fue nombrado miembro del consejo asesor científico de Trillium.

La medida sigue al acuerdo alcanzado en julio de Pfizer con Arvinas Inc. para desarrollar y comercializar ARV-471, un medicamento para tratar el cáncer de mama que degrada el estrógeno. Pfizer acordó pagar a Arvinas US$650 millones por adelantado, así como US$1.400 millones en pagos por hitos potenciales, junto con una inversión de capital de US$350 millones en biotecnología.

La cartera de oncología de Pfizer incluye 24 medicamentos aprobados que generaron alrededor de US$10.900 millones en ingresos el año pasado, un 21% más en términos operativos que en 2019. Durante la primera mitad de 2021, los ingresos globales de oncología fueron de US$6.000 millones, un 16% más en términos operativos que en el mismo período del año anterior, informó la empresa.

