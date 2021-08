Personal de la planta de Codelco en huelga rechazaría oferta

(Bloomberg) -- Se espera que los trabajadores de planta de la mina de cobre Andina rechacen la última oferta salarial de Codelco, lo que indica que continuará un paro en la operación ubicada en la zona central de Chile, según el presidente del sindicato.

Bajo las reglas de negociación colectiva del país, los líderes del sindicato Suplant deben presentar la nueva oferta a los miembros, pero “no hay posibilidad” de que se apruebe en una votación programada para el lunes por la tarde, dijo Clodomiro Vásquez.

“Hoy, esperamos un rechazo total”, dijo Vásquez en mensajes de texto. “No quieren subir los sueldos y además quitar beneficios nuestros”.

Un paro en Andina, que produjo 184.500 toneladas el año pasado, o casi el 1% de la producción mundial, se suma a las tensiones laborales en el principal país exportador de cobre, donde los trabajadores de una mina propiedad de JX Nippon Mining & Metals también están en huelga. Los trabajadores de varias minas en Chile están siendo animados por las crecientes ganancias de la compañía y un paquete de bonificaciones extraordinarias acordado a principios de este mes en la gigantesca operación Escondida de BHP Group.

Los 100 trabajadores de planta de Andina dejaron el trabajo hace una semana después de no poder llegar a un acuerdo con la gerencia y se unieron a la huelga de los dos sindicatos principales de la mina. Además de un ajuste salarial, los puntos conflictivos en las conversaciones incluyen beneficios de salud e indemnizaciones para el personal entrante.

Codelco, que declinó a hacer comentarios el lunes, dijo anteriormente que la oferta representaba su mejor esfuerzo a la luz de los desafíos de Andina y las demandas fiscales de la empresa estatal en la pandemia. No ha habido negociaciones con los otros dos sindicatos, SUT y SIIL, desde que comenzó la huelga, dijo el presidente de SUT, Manuel Canas.

Andina ha experimentado problemas operativos, incluida la puesta en marcha más lenta de lo esperado de una expansión, lo que ha mantenido los márgenes más ajustados que en otras minas de Codelco. Productores de todo el mundo están tratando de contener los costos laborales en un negocio cíclico en un momento en los insumos están más caros.

Pero los equipos de negociación de Codelco no han reconocido el aumento de rentabilidad de la minería a causa de los elevados precios de los metales, los sacrificios hechos por los trabajadores para seguir operando en la pandemia, y el amplio movimiento en busca de justicia social en Chile, dijo Nelson Cáceres, presidente de SIIL.

“Ha habido un cambio de paradigma y Codelco no ha reconocido esa realidad”, dijo Cáceres por teléfono.

Un período agitado de negociaciones salariales en Chile también incluye las minas El Teniente, El Salvador y Hales de Codelco, así como Cerro Colorado de BHP y Sierra Gorda de KGHM Polska Miedz SA.

