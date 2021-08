Osasuna se ilusiona por brindar la primera victoria a su afición

El técnico de Osasuna Jagoba Arrasate (i) y el centrocampista Lucas Torró (d) durante un entrenamiento del equipo rojillo en las instalaciones de Tajonar donde preparan su enfrentamiento con el Celta de Vigo. EFE/ Jesús Diges

Pamplona/Vigo, 22 ago (EFE).- El Club Atlético Osasuna tratará de vencer mañana al Celta de Vigo en la segunda jornada liguera con la ilusión de brindar la primera victoria a una afición rojilla que pisó su reformado estadio por primera vez ante el Espanyol.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha hablado en rueda de prensa de la “igualdad” que se está viendo en el arranque liguero antes de asegurar que mañana buscarán dar una alegría a una afición “que se la merece”

Osasuna saltará a El Sadar con la espina clavada de no haber podido brindar a su afición una victoria en la primera jornada ante el Espanyol en lo que significó el regreso de la hinchada rojilla al reformado estadio 524 días después.

Sobre el Celta, Arrasate ha indicado que es un equipo “que propone, de ida y vuelta, que te ahoga, que intenta dominar los partidos y que cuenta con unas características muy marcadas”.

La afición navarra espera que su equipo traduzca las buenas sensaciones de la pretemporada en los tres primeros puntos de un año que ilusiona tras dos buenos cursos en los que los pupilos de Arrasate han cumplido con nota.

Arrasate ha remarcado la buena actitud e intensidad que su equipo mostró ante el Espanyol, algo que espera repetir mañana estando más finos en la toma de decisiones en los metros finales contra un rival “con otra propuesta y otro dibujo”.

Después de sucumbir a la pegada del Atlético de Madrid en su estreno liguero, el Celta de Vigo buscará este lunes sus primeros puntos en El Sadar, donde ganó por última en 2014 con un doblete de Nolito.

El argentino Eduardo “Chacho” Coudet dará continuidad al once que por momentos sometió al equipo de Diego Pablo Simeone, con las únicas novedades de Kevin Vázquez por el sancionado Hugo Mallo en el lateral derecho y Joseph Aidoo por el canterano Jose Fontán, que sufrió una rotura fibrilar esta semana.

El internacional ghanés, pese a que sigue arrastrando molestias desde que lesionó en el amigable ante el Gil Vicente, volverá a formar en el centro del eje defensivo junto al mexicano Néstor Araujo, ya que otra opción sería darle la titularidad al joven Carlos Domínguez.

No habrá más cambios en el equipo titular. El peruano Tapia es indiscutible como pivote defensivo, y Nolito se mantendrá en el costado izquierdo de la línea de tres volantes que completarán Brais Méndez, en la derecha, y Denis Suárez por dentro.

Por tanto, Franco Cervi, por el que el Celta pagó cuatro millones de euros al Benfica este verano, y Augusto Solari esperarán su oportunidad en el banquillo, ya que Santi Mina es fijo junto a Iago Aspas en la delantera.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Cote; Darko, Moncayola, Íñigo Pérez; Roberto Torres, Budimir, Kike Barja.

Celta: Dituro; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Mina

Árbitro: Javier Alberola Rojas (C. Castellano-manchego).

Estadio: El Sadar

Hora: 22:00.

Puestos: Osasuna (15º), Celta (16º)

La clave: Afinar la puntería en los metros finales por parte de Osasuna.

El dato: Chimy Ávila anotó su último gol hace 595 días, precisamente ante el Celta de Vigo.

La frase: “El Celta es un equipo que propone, que te ahoga y que trata de dominar los partidos” Jagoba Arrasate.