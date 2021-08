O.Próximo.- El Ejército de Israel ataca posiciones de Hamás en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha atacado posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza en respuesta, según ha indicado, al lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave.



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han alcanzado entre la noche del lunes y la madrugada de este martes una instalación de producción de armas en la ciudad de Jan Yunis, un túnel en Jabaliya y una infraestructura de lanzamiento de cohetes "cerca de una escuela" en el barrio de Shejaiya, en Ciudad de Gaza, según han precisado a través de su perfil de Twitter.



"El ataque se ha llevado a cabo en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios en territorio israelí en el último día, lo que ha demostrado una vez más que la organización terrorista Hamás continúa liderando y degenerando la Franja de Gaza", ha apuntado el Ejército israelí, que ha cifrado en una decena los incendios provocados por los globos.



Asimismo, ha detallado que durante su ofensiva en el enclave, se han detectado "disparos de ametralladoras en territorio israelí", por lo ha respondido con un ataque aéreo adicional en un túnel de Hamás en Jan Yunis.



"Las FDI continuarán respondiendo enérgicamente a los intentos terroristas y consideran que la organización terrorista Hamás es responsable de todo lo que sucede en la Franja de Gaza", ha aseverado el Ejército.



Al respecto, la agencia palestina oficial Wafa ha indicado que los bombardeos han causado "importantes daños", si bien no se han reportado heridos por el momento.



Igualmente, ha señalado que Israel ha disparado también contra barcos de pescadores al oeste de la localidad de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza.



Desde Hamás, el alto funcionario Ismail Radwan ha condenado los ataques y ha indicado que los bombardeos de las FDI "demuestran su confusión y fracaso con respecto a la firmeza y estabilidad del pueblo palestino y su resistencia". "Las apuestas de la ocupación fracasarán y continuaremos. El bombardeo solo aumentará nuestra determinación y perseverancia", ha agregado, según recoge el medio israelí 'The Jerusalem Post'.



La tensión ha aumentado en los últimos días, en los que se han registrado incidentes entre las milicias palestinas y el Ejercito israelí, que han incluido disparos en la frontera y otros bombardeos israelíes contra el enclave.



Estos sucesos, en el marco de concentraciones de palestinos en la frontera, han dejado más de 40 civiles heridos, según la agencia Wafa, mientras al menos un policía israelí ha resultado herido. Además, las autoridades egipcias han cerrado hasta nuevo aviso su frontera con el enclave palestino de la Franja de Gaza en respuesta a los incidentes.



Los enfrentamientos entre Hamás e Israel tuvieron su última escalada en mayo, extendiéndose durante once días y dejando más de 250 palestinos muertos y doce personas fallecidas en Israel, así como más de 20 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.