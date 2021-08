Omar Sánchez confirma que Alejandro Albalá no está invitado a su boda con Anabel Pantoja

29-03-2021 Omar Sánchez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de unas vacaciones de ensueño entre Ibiza y la costa gaditana, Omar Sánchez ha visitado esta mañana 'El programa del verano' y, además de hacer balance de su polémico paso de 'Supervivientes', ha hablado - si es que se le puede llamar así - de su boda con Anabel Pantoja, sobre la que se ha creado una gran expectación en los últimos días.



Un enlace rodeado de misterio que, al parecer, la pareja ya habría vendido a una conocida revista, por lo que visiblemente incómodo, Omar ha evitado confirmar la información que manejan periodistas como Antonio Rossi, que sostienen que la sobrinísima y el surfero se casarán por lo civil a finales de septiembre y lo celebrarán con sus invitados en una fiesta íntima en la canaria isla de La Graciosa.



Con la mejor de sus sonrisas y asegurando que no va a confirmar ni cuándo ni dónde será su boda - de cuya organización se está encargando Anabel - el 'superviviente' sí ha confirmado algo que ya sabíamos; que se celebrará en Canarias, dejando caer que La Graciosa, "una isla muy bonita", podría ser el lugar elegido para uno de los días más especiales de su vida. "Como Anabel lo cuelga todo en Instagram, el día que nos casemos lo colgará, no se preocupen", ha añadido travieso, dejando en el aire si el enlace será en la playa: "A mí me gusta mucho la playa y a ella también", ha dicho.



Lo que sí ha querido dejar claro Omar es que Alejandro Albalá - que en los últimos tiempos ha expresado públicamente sus ganas de ir a la boda de su amigo - no estará entre los invitados. "Lo conocí en la isla y es un buen chico. Lo considero mi amigo, nos cogimos mucho cariño en la isla y me gustaría que fuese, pero lo primero es la familia y si van Isa y Asraf obviamente no va a ir. Lo tengo claro y Alejandro también tiene claro que no va a ir", ha asegurado.



Muy cauto y sin querer meterse en la relación de Anabel y su primo Kiko Rivera, Omar ha preferido no mojarse con si el Dj será el padrino de boda de la influencer: "No sé si la acompañará al altar. Entre primos y familia no me meto, pero ha habido un acercamiento, ella es muy familiar y quiere estar con todo el mundo. Hemos invitado a toda la familia y veremos a ver qué pasa. Lo principal es que los invitados saben la fecha pero yo no la voy a desvelar".