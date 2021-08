Motagua del argentino Diego Vázquez gana clásico al Olimpia y es líder

En la imagen el entrenador del Club Motagua, el argentino Diego Vázquez. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 22 ago (EFE).- El Motagua, que dirige el argentino-hondureño Diego Vázquez, alcanzó al Marathón en el liderato del torneo hondureño Apertura, con nueve puntos, al vencer por 3-2 al Olimpia en un buen clásico nacional entre los dos mejores equipos de Honduras.

El equipo dirigido por Vázquez, desde hace siete años, aprovechó la caída del Marathón, por 2-0 ante el Vida, en el inicio de la jornada, y con buen fútbol y goles de buena factura superó al Olimpia, su eterno vecino y rival, ante el que perdió la final del Clausura en mayo.

La fortuna no acompañó al Olimpia, que comenzó perdiendo al minuto 7 con un autogol del defensa Carlos Pineda, presionado por el centrocampista Christopher Meléndez, del Motagua, quien después también fue protagonista con un golazo desde el medio campo del rival.

El Olimpia reaccionó y al 24 el colombiano Yustin Arboleda empató el juego 1-1 con un remate de cabeza, en un salto en el que superó a los defensas del Motagua.

El mejor gol del partido llegó al minuto 67, por medio de Christopher Meléndez, a quien le siguió Walter Martínez, para poner la pizarra 3-1.

Cuando el juego estaba por finalizar, Eddie Hernández convirtió el segundo gol del Olimpia, último campeón, que de cuatro fechas ha ganado un juego, empatado dos y perdido uno.

El sábado, el Marathón, que dirige el uruguayo Martín García, perdió ante el Vida por 2-0, además de su invicto, en el inicio de la jornada.

De local en La Ceiba, en el Caribe de Honduras, el Vida, que venía de sacar tres empates al hilo, superó al Marathón, que no pudo sumar su cuatro triunfo consecutivo, que lo hubiera consolidado en el primer lugar de la competición.

El Vida se puso a ganar al minuto 21 con gol de Juan Pablo Montes, y al 40 Ángel Tejeda hizo el segundo, ante un Marathón al que le faltó puntería al llegar al área rival.

El Marathón no pudo remontar el marcador en el segundo tiempo y al final salió derrotado ante un Vida que está mostrando un buen fútbol.

El Real España, de local, rescató un juego que perdía por 1-0 ante el Real Sociedad, que se había puesto en ventaja al minuto 27 por medio de Danilo Tobías, de penalti.

Los aurinegros del Real España, que dirige el mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez y tienen un partido menos, empataron, también de penalti, ejecutado por el argentino Ramiro Rocca.

El Universidad Pedagógica, jugando en casa, vapuleó por 3-0 al Platense, que le facilitó las cosas de principio a fin del partido.

La figura de los universitarios fue el delantero Marlon "Machuca" Ramírez, autor de los tres goles para su equipo, todos en el primer tiempo.

La derrota dejó al Platense en el penúltimo lugar con un punto, saldo de un empate, al que suma tres derrotas, mientras que el Universidad Pedagógica saltó al tercero.

El Victoria, que en el presente torneo regresó a la primera división, después del descenso hace cinco años, sigue dando tumbos y sufrió la tercera derrota consecutiva, por 2-0, ante los locales del Honduras Progreso.

Cristian Sacaza hizo el primer gol del Honduras Progreso, que sumó el segundo con un autogol de Edgar Cabrera, del Victoria, ambos en el primer tiempo del partido.