Marchan en Lima contra el gobierno de Pedro Castillo

Lima, 22 ago (EFE).- Cientos de personas marcharon este domingo en Lima para protestar contra el gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, e insistir en su vacancia, o destitución, por la controversia que ha generado su gabinete de ministros.

Al menos dos movilizaciones se produjeron este domingo en Lima, la capital peruana, por colectivos que promueven la vacancia del izquierdista Castillo y que aseguran defender la democracia en el país.

En forma similar, un grupo de políticos de derecha, encabezados por la excandidata presidencial Lourdes Flores, encabezaron movilizaciones de protesta en la sureña ciudad de Arequipa.

La marcha más nutrida recorrió en Lima varias avenidas hasta el distrito de Miraflores, hasta un céntrico parque donde se colocó un camión para la presentación de varios oradores.

Los manifestantes estuvieron todos ataviados con camisetas blanquirrojas y portaban banderas peruanas, en forma similar a las manifestaciones que realizó la excandidata presidencial Keiko Fujimori, derrotada en segunda vuelta por Castillo.

El también expostulante presidencial Francisco Diez Canseco, del partido Perú Nación, afirmó a los manifestantes que "hablar de vacancia, es hablar de la salvación del Perú".

Recordó que el próximo día 26 el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se va a presentar ante el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza al Ejecutivo y que varios partidos han adelantado que le darán ese voto.

Sin embargo, Diez Canseco afirmó que "el Congreso tiene la obligación constitucional y moral de vacar a Pedro Castillo".

El empresario y político añadió que Castillo "ha acumulado a su curriculum" un presunto cargo en su contra, "el de incapaz moral, con lo cual hay validez absoluta para vacarlo de la presidencia de la República".

Varios integrantes del gabinete ministerial tienen investigaciones abiertas por corrupción y terrorismo, y el excanciller Héctor Béjar fue reemplazado la última semana después de sostener que la Marina de Guerra fue la que inició el terrorismo en el país.

Otro de los oradores, el excongresista del partido opositor Acción Popular Ricardo Burga pidió a los manifestantes que no pierdan el interés por su lucha.

"Tenemos que impedir que el comunismo se instale en el país, tenemos que impedir que ideologías extrañas se impongan. No estamos apoyando a un candidato, estamos apoyando a nuestro país y de aquí no nos vamos a ir", expresó.

El partido de Burga fue señalado como uno de los promotores de la destitución del expresidente Martín Vizcarra, en noviembre del año pasado, y el sucesor del exmandatario, el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, también fue de Acción Popular.

Sin embargo, Merino fue destituido igualmente y reemplazado por el legislador Francisco Sagasti, quien le entregó la presidencia a Castillo el pasado 28 de julio.