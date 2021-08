Llega a España nuevo avión con 260 afganos, entre ellos 14 bebés

Llegada este lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz de un avión con 260 personas procedentes de Afganistán. EFE/ Fernando Villar

Madrid, 23 ago (EFE).- Un nuevo avión llegó este lunes a Madrid con 260 afganos evacuados de su país, entre ellos 55 menores (14 bebés) y 16 ancianos, con lo que ya suman 815 las personas evacuadas por España.

Los refugiados, ciudadanos afganos que colaboraron con España en diferentes formas, llegaron a la base aérea de Torrejón, próxima a Madrid.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, que acudió a recibirlos junto a otros miembros del Gabinete, anunció que mañana otros tres aviones llegarán con 390 afganos más.

Robles explicó que la situación para una evacuación segura de los afganos no depende de España, pero dejó claro que, mientras el aeropuerto de Kabul esté en funcionamiento, el Gobierno español enviará “los aviones que sean necesarios", aunque reconoció que la operación es "de alto riesgo".

Además, hoy se conoció que España acogerá en las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), de utilización conjunta con Estados Unidos, a los colaboradores afganos con el país americano, hasta un máximo de 4.000 personas y por un periodo que no excederá los quince días.

"No sabemos cuándo se efectuará, pero las previsiones es que pueden ir primero a las bases de Alemania e Italia", afirmó la ministra de Defensa española.