La oposición venezolana alerta de un aumento del trabajo infantil por la pandemia

Entre las labores realizadas por menores estaba la mendicidad (28 % de los casos), el trabajo doméstico (26 %) y las ventas ambulantes (19 %). EFE/Carlos Ramírez/Archivo

Caracas, 23 ago (EFE).- El sector de la oposición venezolana que encabeza Juan Guaidó alertó este lunes de que se ha producido un incremento del trabajo infantil, que no cifró, debido a la pandemia de covid-19.

"En los últimos años, y sobre todo con la llegada de la pandemia a Venezuela, hemos visto el incremento de niños, jóvenes y adolescentes trabajando de manera informal en las calles de Venezuela", subrayó la exdiputada Karim Vera en un audio difundido por el bloque opositor.

Los menores venezolanos están "desamparados por la profunda crisis política, económica y social que azota al país", señaló Vera, quien agregó que este problema se agravó "con la presencia de la covid-19".

La pandemia, en su opinión, "aisló" a Venezuela y "sacó a los niños de las aulas de clase" para llevarlos "obligados a que, desde sus casas, reciban actividades académicas".

No obstante, denunció que las fallas constantes de electricidad provocan cortes en el servicio de internet que les impiden recibir actividad escolar.

La ONG internacional World Vision publicó un estudio en octubre de 2020 en el que entrevistó a 420 hogares de Venezuela.

Los hallazgos de su informe "revelaron que los problemas que ponen a la niñez en mayor riesgo durante la pandemia están asociados con la escasez de alimentos, el aumento del trabajo infantil, el matrimonio infantil, la violencia doméstica y el abandono".

En ese momento, cuando apenas habían transcurrido unos meses desde el inicio de la pandemia, el 20 % de los encuestados informó que el trabajo infantil había aumentado desde marzo, cuando llegó la covid-19 a Venezuela.

Entre las labores realizadas por menores estaba la mendicidad (28 % de los casos), el trabajo doméstico (26 %) y las ventas ambulantes (19 %).

Por otra parte, un 15 % mencionó que los niños y niñas "son obligados a vender drogas ilegales".

Según los últimos datos oficiales difundidos por las autoridades venezolanas, se han producido 325.716 contagios de covid-19 desde el inicio de la pandemia, si bien 311.746 pacientes ya se han recuperado, lo que supone el 96 % del total.

Actualmente, hay 10.075 casos activos y 3.895 han perdido la vida debido a esta enfermedad.

No obstante, los datos ofrecidos por el Ejecutivo son cuestionados por diversos sectores de salud y por la oposición, quienes denuncian que las cifras de contagios, muertes y vacunación contra la covid-19 son manipuladas.