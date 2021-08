JJ.PP.- Miguel Carballeda: "Espero que para París haya ya una igualdad total"

23-08-2021 Michelle Alonso y Ricardo Ten, abanderados de España en los Juegos Paralímpicos de Tokio DEPORTES COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL



"Vamos cumpliendo nuestros sueños y vamos consiguiendo cosas, pero a veces cuesta tanto, sólo queremos ser uno más"



TOKIO, 23 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, deseó que "todo vaya bien" en los Juegos Paralímpicos de Tokio que dan inicio este martes y a los que los deportistas nacionales llegan sabedores de que a la vuelta se les reconocerán sus éxitos de "una forma más importante y justa", pero aún sin la ansiada igualdad total que les cuesta mucho y que espera lograr para París 2024.



"Se nos han retrasado un poco, desgraciadamente, y la pandemia nos ha condicionado mucho, pero por fin vamos a poderlos llevar a cabo y ojalá que todo vaya bien, y luego a esperar a París, porque siempre nos quedará París", bromeó Carballeda en una entrevista con Europa Press y haciendo el símil con el final de la aclamada 'Casablanca'.



El dirigente no está nervioso antes de la cita, a la que no viajará hasta el día 29 de agosto, pero sí "preocupado" porque continúe existiendo "mucha incertidumbre" y sin conocer bien del todo como se van a poder "mover por las instalaciones".



Pero sobre todo lamenta, aunque entiende perfectamente la decisión, que no vaya a haber público. "Es una injusticia tremenda para nuestros chavales, que llevan cinco años esperando cumplir sus sueños y el no poder sentir el aplauso del público es triste", confesó.



El dirigente también elogia "el detallazo" de que el Gobierno vaya a enviar a Tokio al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que viajará el 2 de septiembre, y al presidente del CSD, José Manuel Franco, que lo hará el mismo 29 de agosto.



"Son ciudadanos, con discapacidad y lo tienen más difícil, pero son deportistas de elite y merecen la igualdad en el trato y de oportunidades. Cuando vuelva se les reconocerá de una forma más importante y justa, no en una igualdad total, que espero que sí lo sea para París, pero se reconocerán mejor las medallas", subrayó Carballeda en relación al aumento de los premios por metal para los deportistas paralímpicos.



Por ello, celebra que se vaya "avanzando y dando grandes pasos". "Vamos cumpliendo nuestros sueños y ahora que el Comité Paralímpico Español está festejando su 25 aniversario vemos que hay muchas cosas que han cambiado y que vamos consiguiendo, pero que en ocasiones cuesta tanto. Sólo queremos ser uno más, pero nos cuesta tanto en la vida", afirmó.



"LOS DEPORTISTAS DEBEN SER SOBRE TODO GRANDES PERSONAS"



Y a nivel deportivo, sin olvidar que los deportistas están "para ganar medallas porque son de elite y luchan y se preparan para ello", también se preocupa de recordarles que "sobre todo tiene que ser grandes personas". "Deben poder afrontar la vida en las mejores condiciones y nosotros tratamos de prepararles para que puedan ser profesionales en su vida y dejar la mejor huella en el deporte", recalcó.



"Esta es una forma de ir por la vida de los paralímpicos españoles, que representan a lo más de 4 millones de discapacitados que hay en España, pero también a su bandera, himno y la gente que lo está pasando mal. Van dando ejemplo diciendo que hay momentos difíciles en la vida, en algunos casos para estos deportistas el peor de su vida, pero que ahí están, y que es posible superarlo poniendo lo mejor de uno mismo. Ese es un gran mensaje para el momento que está viviendo la sociedad española y mundial. Tenemos que salir de esto y tenemos que salir unidos", agregó.



El presidente del CPE también sabe que no sabe "como están los demás deportistas de otros países" por la falta de competiciones internacionales por el coronavirus. "Sabemos lo que hemos hecho desde el comité para ayudarles en los peores momentos de la pandemia y para que no dejasen de entrenar y están agradecidos", explicó.



Además, Miguel Carballeda no quiso olvidarse tampoco del "apoyo decidido de una treintena" de patrocinadores que, "todos, sin ninguna excepción", han continuado a su lado pese a sufrir "dos crisis seguidas".



El dirigente elogió a "tres veteranos" como la judoca Marta Arce, el nadador Xavi Torres y el jugador de tenis de mesa José Manuel Ruiz que estarán en la capital japonesa, los dos primeros después de haberse retirado en 2012 y el tercero tras superar en tiempo récord una grave lesión en el tendón de Aquiles.



"Los tres saben lo que es el deporte paralímpico, han competido mucho y han tenido reconocimientos, pero que han vuelto a retomar con fuerza el compromiso paralímpico, deben tener nuestro absoluto reconocimiento. Como son veteranos, afrontarán Tokio mejor que los más jóvenes, a los que puede que ayuden a los que vienen de la cantera, sobre todo los de los Equipos de Promesas", puntualizó el gallego.



Finalmente, Carballeda detalló que ha podido "enviar unas banderas" tanto a Michelle Alonso como a Ricardo Ten, que ejercerán de abanderados en la Ceremonia de Inauguración de este martes. "Detrás de ellos hay dos historias muy importantes. Va a ser la primera vez que una chica con discapacidad intelectual sea abanderada y él es un ejemplo de superación, amputado en los dos brazos y en una pierna. Quién dijo miedo, es posible si nos lo proponemos", sentenció.