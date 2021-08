JJ.PP.- El Equipo de Refugiados desea "comunicar y brindar esperanza" en los Juegos Paralímpicos

23-08-2021 El sirio Ibrahim Al Hussein durante la rueda de prensa del Equipo de Refugiados de los Juegos Paralímpicos de Tokio ASIA DEPORTES JAPÓN OIS/JOE TOTH



TOKIO, 23 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



El Equipo de Refugiados que competirá en los Juegos Paralímpicos de Tokio desea "comunicar y brindar esperanza" y representar del mejor modo posible a todos los refugiados que hay en el mundo, principalmente a aquellos que sufren alguna discapacidad.



"Las familias se comunican sin palabras y nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo, así lo siento. Queremos comunicar esperanza y brindar esperanza a todos y espero que este equipo se desarrolle hacia los Juegos Paralímpicos de París de 2024", expresó este lunes en rueda de prensa el nadador sirio Ibrahim Al Hussein, refugiado que vive en Siria.



Preguntado sobre a quién representa, si a los refugiados, al pueblo sirio o a Grecia, fue claro. "Represento a 82 millones de refugiados en el mundo. Entre ellos, hay 12 millones con discapacidad y yo represento a esas personas en la competición, a los que me gustaría transmitir un mensaje para que puedan avanzar hacia los Juegos de 2024", confesó.



Al Hussein ya estuvo en Río de Janeiro, pero cree que ahora "la diferencia es significativa". "Aquella vez fue una decisión de último minuto, así que me sorprendió mucho, y ahora tengo una perspectiva más clara de los problemas de los refugiados. Quiero concienciar, junto con los otros atletas, a 82 millones de refugiados y 12 millones de refugiados con discapacidad", subrayó.



En la rueda de prensa también participó su compatriota Alia Issa, que participará en el atletismo y que se mostró "muy orgullosa y muy feliz". "Nunca creí que estaría en los Juegos Paralímpicos, nunca creí que pudiera llevar la bandera y nunca creí que fuera la primera mujer refugiada paralímpica. Es un gran honor para mí estar en este equipo y estoy un poco nerviosa por eso", comentó.



"Represento a todos los refugiados de todo el mundo. Es un honor para mí y estoy muy feliz de ser miembro de este equipo. Quiero ser un ejemplo para que todos los refugiados sigan sus sueños", añadió la atleta, que ejercerá de abanderada del equipo junto al nadador afgano Abbas Karimi.



Finalmente, el iraní Shahrad Nasajpour, refugiado que reside en los Estados Unidos, cree que la creación de este equipo es necesaria para "la inclusión". "Necesitamos hacer que los Juegos Paralímpicos sean tan visibles como los Juegos Olímpicos, no sólo para los refugiados, y poder alcanzar la igualdad", recalcó.



"Cualquier deportista tiene una historia de resiliencia, pero cuando eres un refugiado paralímpico, las cosas se complican. La adversidad detrás de eso te hace perseverar a lo largo de tu vida", sentenció del iraní, que competirá en lanzamiento de peso y disco.