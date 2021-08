Infosalus.- Una rara variante genética aumenta la susceptibilidad a la infección zoonótica de la gripe aviar H7N9

10-02-2021 Varias gallinas y un gallo ESPAÑA EUROPA ARAGÓN ECONOMIA SALUD GOBIERNO DE ARAGÓN



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Las variantes raras de un solo nucleótido en el gen MX1 aumentan la susceptibilidad humana a la infección zoonótica de la gripe aviar H7N9, según un nuevo estudio de investigadores chinos y alemanes publicado en la revista 'Science'.



Los hallazgos, que aportan pruebas genéticas de un papel crucial de la defensa antiviral basada en el MX1 en el control de las infecciones zoonóticas por el virus de la gripe A (IAV) en humanos, sugieren que los individuos con tales vulnerabilidades genéticas podrían actuar como incubadoras para la transmisión de nuevos subtipos virulentos de IAV.



Aunque las infecciones zoonóticas por gripe aviar son poco frecuentes, los eventos de propagación siguen siendo preocupantes, ya que pueden representar una fuente de nuevas cepas de virus pandémicos.



Uno de los brotes más recientes fue causado por el virus de la gripe aviar H7N9, identificado por primera vez en humanos en 2013. Aunque las infecciones humanas por el H7N9 siguen siendo relativamente infrecuentes y aún no se ha observado una transmisión sostenida del virus entre humanos, este subtipo de gripe puede ser especialmente mortal, con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 39%, muy superior a la del SARS-CoV-2.



A pesar de sus riesgos potenciales, los mecanismos moleculares que permiten la transmisión entre especies de los IAV no se conocen bien. En la actualidad, la exposición a las aves de corral es el principal factor de riesgo para la infección humana por H7N9. Sin embargo, los trabajadores ocupacionales de las aves de corral representan sólo el 7% de todos los casos notificados.



Estas observaciones sugieren que los factores genéticos humanos pueden desempeñar un papel en la susceptibilidad al virus zoonótico. Los investigadores utilizaron la secuenciación del genoma completo para investigar el papel de las mutaciones genéticas raras en la infección por el H7N9 en 220 pacientes chinos de la etnia Han a los que se les confirmó la infección por el H7N9 entre 2013 y 2017 y entre una población de trabajadores avícolas sanos que pueden estar muy expuestos al virus, como controles.



En los trabajadores con infecciones por H7N9 confirmadas en el laboratorio, descubrieron múltiples variantes de un solo nucleótido defectuosas en el gen MX1, que codifica una proteína antiviral inducida por el interferón que se sabe que controla las infecciones por el VIA en ratones.



Según los autores, la mayoría de las variantes MX1 identificadas (14 de 17) habían perdido la capacidad de inhibir el IAV aviar, incluido el H7N9, en experimentos de infección in vitro en células humanas. "En el futuro --dicen los autores-- para disminuir el riesgo de virus pandémicos, será importante para la vigilancia de la enfermedad... examinar las poblaciones humanas vulnerables en busca de variaciones deletéreas en MX1".