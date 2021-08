Independiente expone ante Atlético Tucumán el liderato del fútbol en Argentina

Independiente de Avellaneda es el único invicto del torneo y solo ha recibido dos goles en siete jornadas. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Independiente de Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 23 ago (EFE).- Independiente pondrá en juego el liderato de la Liga argentina este martes cuando visite a Atlético Tucumán y Racing Club, que está al acecho con solo un punto menos, reciba a Central Córdoba.

El Rojo lidera con 15 unidades, seguido por Racing con 14 y cinco equipos con 13 puntos: Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Aldosivi, Lanús y Colón, el vigente campeón.

River Plate es noveno con once unidades, detrás de Argentinos Juniors que tiene doce, y Boca Juniors quedó vigésimo con siete puntos tras ganar la jornada pasada por primera vez en el torneo (1-0 a Patronato).

El rival de Independiente, Atlético Tucumán, es décimo sexto con ocho puntos, viene de ser goleado por Sarmiento 3-0 y no gana desde el 28 de julio (dos derrotas y dos empates).

El Rojo, en cambio, es el único invicto del torneo y solo recibió dos goles en siete jornadas.

Fabricio Bustos, lateral derecho titular y uno de los jugadores más importantes de Independiente, está en duda por una intoxicación.

Lucas Romero y Lucas González, lesionados, Juan Pacchini, aislado por ser contacto estrecho de un caso de coronavirus, y Domingo Blanco, expulsado, no podrán jugar el martes.

Racing Club, que tiene como técnico interino a Claudio Úbeda tras la salida de Juan Antonio Pizzi, se enfrentará a Central Córdoba en lo que será el segundo partido de Úbeda.

Desde que asumió el nuevo técnico, la Academia le ganó a Newell's 2-0 y a Arsenal 0-3.

Central Córdoba solo ganó un partido y con seis puntos se ubica vigésimo segundo.

Boca Juniors despidió la semana pasada a su entrenador Miguel Ángel Russo y logró su primera victoria por 1-0 ante Patronato con Sebastián Battaglia como técnico interino, al menos hasta diciembre.

El siguiente partido del Xeneize será este miércoles ante Platense, como visitante.

Platense, al igual que Central Córdoba, también tiene seis puntos y una sola victoria.

El centrocampista de Boca Juniors Jorman Campuzzano, ausente ante Platense por problemas personales, ya está nuevamente a disposición del entrenador y podría ser titular.

River Plate, que viene de empatar con Gimnasia 1-1 y necesita una victoria para volver a estar a un paso del liderato, cerrará la jornada el jueves ante el Aldosivi que dirige Fernando Gago.

Tras este partido, el Millonario sufrirá la baja de varios jugadores claves que disputarán las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 y no podrán disputar la novena y la décima jornada.

- Cronograma de partidos de la octava jornada:

24.08: Patronato-Banfield, Colón-Sarmiento, Atlético Tucumán-Independiente y Racing Club-Central Córdoba.

25.08: Rosario Central-Arsenal, Lanús-Gimnasia, Defensa y Justicia-Newell's Old Boys, Huracán-Vélez y Platense-Boca Juniors.

26.08: Godoy Cruz-Unión, Argentinos-Talleres, Estudiantes-San Lorenzo y River Plate-Aldosivi.

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Independiente 7 4 3 0 7 2 15

.2. Racing Club 7 4 2 1 8 1 14

.3. Estudiantes 7 4 1 2 13 7 13

.4. Talleres 7 4 1 2 10 6 13

.5. Aldosivi 7 4 1 2 9 7 13

.6. Lanús 7 4 1 2 14 13 13

.7. Colón 7 4 1 2 7 9 13

.8. Argentinos Juniors 7 3 3 1 6 3 12

.9. River Plate 7 3 2 2 13 5 11

10. Patronato 7 3 2 2 7 5 11

11. Newell's Old Boys 7 3 2 2 9 8 11

12. Godoy Cruz 7 3 1 3 9 10 10

13. Gimnasia 7 2 3 2 7 7 9

14. Sarmiento 7 3 0 4 7 10 9

15. Defensa y Justicia 7 2 2 3 9 9 8

16. Atlético Tucumán 7 2 2 3 7 11 8

17. San Lorenzo 7 2 2 3 5 9 8

18. Huracán 7 1 4 2 5 6 7

19. Banfield 7 1 4 2 4 6 7

20. Boca Juniors 7 1 4 2 3 5 7

21. Vélez Sarsfield 7 1 3 3 5 5 6

22. Central Córdoba 7 1 3 3 7 9 6

23. Platense 7 1 3 3 7 9 6

24. Unión 7 1 3 3 7 9 6

25. Arsenal 7 1 2 4 5 14 5

26. Rosario Central 7 1 1 5 5 9 4.