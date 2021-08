Humberto Janeiro, muy discreto, ni confirma ni desmiente la ruptura de su hermana Carmen y Luis Massaveu

23-08-2021 Humberto Janeiro a su llegada a Ambicionese EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de una década de discreta relación y pocos meses después de mudarse a Portugal, Carmen Janeiro y Luis Massaveu podrían haber roto su noviazgo. Así lo aseguran algunos medios de comunicación, que apuntan a la falta de adaptación de la hermana de Jesulín de Ubrique al país vecino como el motivo principal de una ruptura que, al parecer, todavía no es definitiva, puesto que la expareja continúa en contacto telefónico y sus cercanos no descartan una reconciliación.



De nuevo en Ubrique y rodeada de toda su familia, Carmen está viviendo uno de sus veranos más tristes en la finca 'Ambiciones' y, fiel a su discreción, guarda silencio sobre el fin de su historia de amor con el millonario empresario. Los Janeiro, incondicionales a su lado, tampoco se pronuncian sobre esta inesperada ruptura que habría dejado a la 'Jesulina' totalmente desolada.



Humberto Janeiro Jr, tan gracioso como su hermano Jesulín, ha bromeado con la prensa a su llegada a Ambiciones para visitar a su hermana y, asegurando que está "mal" entre risas, ha esquivado las preguntas sobre la ruptura amorosa de Carmen y Luis Massaveu. Eso sí, a pesar de no confirmar ni desmentir el fin de la relación, sí nos ha contado que la única hija de Humberto Janeiro y Carmen Bazán está bien pese a todo lo que se ha publicado en los últimos días. Su reacción, en el siguiente vídeo.