Giammattei sostiene que no se ha comprobado el plan de fuga de los Martinelli

Fotografía de archivo del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Ciudad de Panamá, 22 ago (EFE).- El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, sostuvo este domingo que las autoridades de su país "nunca" han podido comprobar "ningún intento de fuga" de la cárcel de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenidos en Guatemala por una solicitud de extradición de EE.UU.

Giammattei recordó en una entrevista con la cadena panameña Telemetro que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos alertó que había "un plan de fuga" de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, pero sostuvo que las autoridades guatemaltecas no lo han podido corroborar.

Sin embargo, se aumentó la seguridad en torno los detenidos "por los rumores que habían, porque nos dicen 'miren hay el peligro de fuga'", reconoció el presidente guatemalteco, que agregó que "no ha habido de parte" de los hermanos Martinelli "una actitud que demuestre algún intento de fuga".

El pasado 2 de agosto el director general del Sistema Penitenciario guatemalteco, Luis Escobar, dijo que no se había podido "corroborar que haya habido un intento de fuga", de los hermanos Martinelli "porque no lo hubo".

Escobar aseguró además que a raíz de la información que obtuvieron del presunto plan de escape de los Martinelli, coordinado por la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Interior guatemalteco, el Sistema Penitenciario reforzó "los protocolos de seguridad con más personal altamente calificado o de élite, como es denominado, que actualmente hacen de hombres sombra de estos dos privados de libertad".

Los dos hijos del expresidente panameño están detenidos desde hace más de un año en Guatemala por solicitud de extradición de la Justicia de Estados Unidos por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En mayo pasado el Tribunal Quinto de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco autorizó la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares a Estados Unidos.

Ambos hermanos están acusados en Panamá de lavado de activos en una causa conocida como "Blue Apple" y el tribunal del caso envió el pasado 10 de agostó a la Cancillería panameña un petición de detención con fines de extradición para que lo comunicara al Órgano Judicial de Guatemala.

Giammattei indicó que las decisiones sobre la extradición le corresponden a los jueces, y que estos procesos pueden extenderse durante años debido a las múltiples apelaciones que pueden tener.