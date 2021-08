Estados Unidos.- Robles, ante el plazo talibán del 31 de agosto: "Traeremos a los que podamos durante el tiempo que podamos"

23-08-2021 La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene en una rueda de prensa durante su visita al Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias en la Base Aérea de Torrejón, a 23 de agosto de 2021, en Torrejón, Madrid, (España). Su visita tiene como objetivo realizar una primera valoración de la campaña de lucha contra incendios forestales y agradecer los trabajos de montaje del alojamiento temporal instalado en Torrejón para las personas que están siendo evacuadas de Afganistán. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



Reivindica que España está dando su "mejor imagen" con la evacuación de Afganistán y pide a la oposición que apoye las operaciones



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este lunes en que el Gobierno tiene intención de sacar de Afganistán a todas las personas que pueda mientras sea posible, si bien ha insistido que es algo que no depende de ellos, sino de la situación en el terreno y en particular del plazo fijado por Estados Unidos para la salida de sus tropas.



Robles ha visitado este lunes el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde precisamente sus integrantes han levantado "con toda rapidez" el campamento en el que se está acogiendo a los afganos evacuados, ha destacado, ensalzando su actuación.



Según ha indicado, está previsto que "esta tarde-noche" lleguen los 260 nuevos evacuados que han salido esta madrugada desde Kabul a bordo de dos A400M del Ejército español y que están ya en Kabul.



En declaraciones a la prensa, ha dejado claro que la intención es seguir "trabajando para traer al mayor número de personas posible", si bien ha admitido que es algo que "no depende de nosotros" puesto que es actualmente Estados Unidos quien controla el aeródromo y, a priori, su plan era sacar todas sus tropas antes del 31 de agosto.



"Traeremos a los que podamos durante el tiempo que podamos", ha recalcado, sin pronunciarse sobre la advertencia de posibles "consecuencias" que han hecho los talibán después de que Washington haya dejado entrever que podría no cumplir con el plazo previsto y mantener sus efectivos desplegados en el aeropuerto más allá de esa fecha.



Respecto a la situación en la capital afgana, y en especial en torno a su aeropuerto, Robles ha reconocido que sigue siendo "muy difícil" y "cambia cada día", al tiempo que ha ensalzado la labor que está realizando tanto el personal diplomático, como los policías y los militares españoles que están en su interior para localizar y conseguir que puedan ser evacuados los colaboradores afganos.



Por otra parte, ha reivindicado que, con la evacuación de colaboradores afganos y de otras personas en peligro tras la victoria de los talibán en Afganistán, España está dando su "mejor imagen", al tiempo que ha reclamado a la oposición que apoye este operativo.



LO ÚNICO IMPORTANTE ES LA EVACUACIÓN



Ante las críticas hacia el Gobierno desde la oposición, Robles ha reivindicado que "debemos estar todos a lo que estamos, organizar una operación tan importante como es la evacuación a la gente de Kabul". "Eso es lo único que nos tiene que importar, que la gente pueda salir", ha subrayado.



En este sentido, ha puesto en valor el "ejemplo de generosidad y de acogida" que está dando España al recibir como lo está haciendo a los cientos de evacuados desde Afganistán. "Ese ejemplo es la mejor imagen de lo que es España, igual que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo magnífico", ha sostenido.



NO DA DETALLES SOBRE EL EQUIPO DE OPERACIONES ESPECIALES



Así las cosas, ha dicho que ella se queda "con lo positivo", que en este caso es el orgullo de las Fuerzas Armadas, de todo el personal, incluida la UME, y también de la sociedad española, "que está viendo el drama como una cosa propia".



Por último, Robles ha evitado ofrecer más detalles sobre el equipo de operaciones especiales del Ejército de Tierra enviado al país asiático, apelando a la prudencia y la discreción en las circunstancias actuales ya que "se juegan la vida". "El Ejército ha enviado lo que considera necesario", se ha limitado a decir.