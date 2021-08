Estados Unidos.- Los talibán advierten sobre "consecuencias" si EEUU no abandona Afganistán para el 31 de agosto

Aseguran que los ciudadanos podrán salir del país pasada la fecha si cuentan con la documentación necesaria



MADRID, 23 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Uno de los portavoces de los talibán, Suhail Shahin, ha advertido este lunes de que habrá "consecuencias" si Estados Unidos y el resto de países extranjeros no completan la retirada y las evacuaciones de Afganistán para el 31 de agosto, la fecha límite que estableció el presidente estadounidense, Joe Biden.



En una entrevista concedida a Sky News, Shahin ha avisado de que el 31 de agosto "es una línea roja", una fecha que se acerca mientras los países intentan evacuar a marchas forzadas y cuando Biden se plantea que las tropas estadounidenses salgan del país asiático después de esa fecha.



"Biden anunció que el 31 de agosto retiraría a todas sus fuerzas militares", ha incidido Shahin, que ha remarcado que si el mandatario amplía el plazo "significa que hay una extensión de la ocupación cuando no hay necesidad para la misma". "Si Estados Unidos o Reino Unido buscan más tiempo para continuar las evacuaciones, la respuesta es no. O habrá consecuencias", ha agregado.



Las palabras de Shahin también llegan cuando el primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido a Biden extender la fecha límite para dejar Afganistán, una ampliación que busca sacar del país al mayor número de personas, después de que los talibán se hayan hecho con el poder en el país. Mientras, las escenas de desesperación en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul continúan produciéndose.



Shahin también ha asegurado que los ciudadanos podrán salir del país después del 31 de agosto si cuentan con la documentación necesaria, aunque ha emplazado a los afganos a quedarse y "reconstruir" Afganistán.



El portavoz de los insurgentes ha incidido en que los ciudadanos que así lo quieran podrán marcharse en vuelos comerciales después de la fecha límite para la retirada de las tropas, y ha hecho hincapié en que los talibán no pondrán "obstáculos" si los que busquen salir de Afganistán cuentan con pasaporte y documentación, recoge la BBC.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06