Empresa respaldada por Federer planea OPI en Nueva York

(Bloomberg) -- El fabricante suizo de zapatillas deportivas On Holding AG, cuya tecnología de amortiguación patentada atrajo a Roger Federer como inversionista, planea realizar una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York.

La empresa, con sede en Zúrich, dijo el lunes en una presentación que la oferta sería de US$100 millones, una cifra que cambiará cuando se establezcan los términos de la venta de acciones. Solicitó el símbolo de cotización “ONON” en la Bolsa de Nueva York.

On se ha convertido en una de las marcas de calzado deportivo de más rápido crecimiento en el mundo desde que se fundó hace una década. La pandemia también dio un impulso a la marca, gracias a un auge motivado por los confinamientos en los sectores de ropa de correr, outdoor y casual. Las zapatillas, conocidas por sus distintivas almohadillas tubulares en la suela, se han convertido en una especie de culto.

La compañía aspira a una valoració de US$6.000 millones a US$8.000 millones, según informó la revista Bilanz la semana pasada, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto.

Entre los inversionistas de la compañía se encuentran Stripes, la firma de inversión en crecimiento fundada por Ken Fox, y Point Break Capital, de Alex Perez, antiguo negociador de 3G Capital, según el documento. La firma asiática de capital privado Hillhouse también posee una participación.

Federer se convirtió en accionista de On en 2019, y el año pasado la compañía presentó una zapatilla que ayudó a diseñar y que lleva su nombre, cuyo valor de venta es de unos US$200. Se cree que ha invertido unos 50 millones de francos, informó el periódico Handelszeitung en febrero.

On informó que sus utilidad ascendieron a 3,8 millones de francos (US$4,2 millones) en los seis meses hasta junio, en comparación con una pérdida de 33,1 millones de francos un año antes.

La compañía está presente en unos 8.100 minoristas en todo el mundo, junto con su propia tienda “insignia global”, inaugurada en Nueva York en diciembre.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. LLC, UBS Group AG y Credit Suisse Group AG están coordinando la oferta.

