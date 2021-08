El City erigirá estatuas a Silva, Agüero y Kompany en el Etihad

Kun Agüero (i) y David Silva (d). EFE/Sascha Steinbach/Archivo

Madrid, 23 ago (EFE).- El Manchester City erigirá una estatua en las afueras del Etihad Stadium al español David Silva, al argentino Sergio 'Kun' Agüero y al belga Vicent Kompany por "su contribución incomparable al club y su transformación a lo largo de un total de trece años", anunció el club inglés a través de su página web.

Silva, Agüero y Kompany, considerados como figuras históricas dentro del club inglés, serán homenajeados con una estatua para cada uno de ellos que se situará en los aledaños del estadio de los 'cityzens'. El City confirmó que el escultor escocés Andy Scott (Glasgow, 1964) será el encargado de darles forma.

El presidente del club de Manchester, Khaldoon Al Mubarak, anunció este proyecto en 2019 tras la marcha de Kompany, el capitán más laureado de la historia del club. De la misma manera, aseguró que "se está trabajando para que próximamente las leyendas históricas del club sean reconocidas apropiadamente".

"Al fin y al cabo, Vincent y David no necesitan estatuas para reconocer sus logros con el Manchester City durante la última década. Ya son iconos de su generación", declaró Al Mubarak.

"Pero estas obras de arte nos dan a nosotros y a las próximas generaciones la oportunidad de recordar y saborear momentos verdaderamente mágicos creados por ellos dos", añadió el presidente.

Las esculturas de Silva y Kompany ya están finalizadas y se presentarán este sábado 28 de agosto antes del inicio del partido entre el City y el Arsenal. El proceso de construcción de las estatuas comenzó en 2020 pero debido a la pandemia, el escultor y los futbolistas solo pudieron comunicarse de manera virtual.

"Reflejar todos estos elementos siempre es un reto, pero en particular, con la pandemia global, solo hemos podido vernos con Vincent y David de forma virtual. Pero a través de sus percepciones y tras un extenso estudio en video e imágenes he intentado capturar sus particularidades físicas únicas y sus movimientos distintivos de una forma que espero que haga justicia a estos fenomenales futbolistas", declaró el escultor.

Scott será también el encargado de dar forma a la estatua -prevista para 2022- del 'Kun', máximo goleador histórico del club con 260 goles y protagonista en la victoria sobre el QPR que le dio al City su tercer título de Liga -primera Premier League (2012)-, después de 44 años, al marcar el gol decisivo en el último instante de la última jornada.