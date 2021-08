El campeón Deportes Tolima se estanca y empata 1-1 contra La Equidad

En la imagen el jugador Junior Alexis Hernández Angulo, delantero del Tolima. EFE/ Hernan Cortez /Archivo

Bogotá, 22 ago (EFE).- El campeón Deportes Tolima volvió a perder oportunidades con su tercer empate en los últimos cuatro partidos del Torneo Clausura al igualar 1-1 en la sexta jornada con La Equidad, que apenas ha conseguido una victoria desde el comienzo de la liga colombiana.

A pesar de su insistencia y de llevar la delantera durante casi todo el partido en Bogotá, el "Vinotinto y Oro" se tuvo que conformar con repartirse los puntos.

Para los visitantes, campeones vigentes de la liga, anotó el goleador Juan Fernando Caicedo, a pase del venezolano Yohandry Orozco, mientras los capitalinos igualaron con un tanto del volante Joan Castro.

Tras un primer tiempo fallido, con oportunidades perdidas por ambos, Caicedo apuntó el primer tanto al inicio del segundo tiempo en una sufrida jugada donde quedó cara a cara con el portero Cristian Bonilla tras superar a dos defensas rivales.

Por su parte Castro, que regresó a principios de año al equipo de Alexis García, igualó tan solo tres minutos después, a pase de Daniel Mantilla desde el costado derecho.

JAGUARES REMONTA

Un brillante doblete del delantero Andrés Rentería frente al Rionegro Águilas (1-2), dio la victoria al Jaguares de Córdoba que logró ubicarse quinto en la tabla.

El partido comenzó liderado por los de "Oriente", que abrieron el marcador en el minuto 11, gracias a un remate del delantero César Arias, asistido por un pase de pecho de Juan Pablo Otálvaro.

Los dirigidos por César Torres no pudieron anotar hasta el minuto 27, con el primer tanto de Rentería, tras robarle un balón en salida a Águilas Doradas.

El segundo tanto y el de la victoria llegó en el 63, después de varios intentos de los contrarios frustrados por el portero Pablo Mina, con un remate desde el costado izquierdo que sentenció el partido.

EL CALI SE IMPONE

Por su parte, el Deportivo Cali consiguió vencer 2-3 como visitante al Alianza Petrolera, calmando las aguas que empezaba a tener en el cuello el entrenador uruguayo Alfredo Arias y la posibilidad de su salida.

El marcador lo abrió para los petroleros Pablo Bueno con un cabezazo en los primeros diez minutos, donde ambos equipos salieron con muchas ansias al campo.

Sin embargo, el Cali no quiso darle tregua al rival y un rebote en el área de John Vásquez, también con la cabeza, le dio el empate a su equipo apenas cinco minutos después.

Los de Hubert Bodhert volvieron a la carga en el minuto 23, con un gol desde el área de John Pérez, que dio una alegría momentánea a la afición que se frustró con la expulsión del capitán Julián Guevara, por una falta que dejó a los aurinegros con un jugador menos a apenas media hora de iniciado el juego.

El empate de los de Arias no llegó hasta el comienzo del segundo tiempo, con un zurdazo del delantero Ángelo Rodríguez, que definió el partido en el minuto 70 con un tanto con la derecha en una jugada que le dejó colocada Harold Preciado, que también fue expulsado al 78.

ATLÉTICO NACIONAL MANTIENE EL LIDERATO

El Atlético Nacional mantiene el liderazgo, con 16 puntos, tras imponerse el sábado a Deportes Quindío 1-0, con un penalti del delantero Jefferson Duque al cierre del primer tiempo que colocó al "Verdolaga" en lo alto de la tabla de anotadores, con cuatro goles junto a Brayan Fernández del Bucaramanga y Bayron Garcés de Alianza Petrolera.

También ayer, Millonarios derrotó 2-0 al Independiente Medellín con anotaciones del central Andrés Llinás y del goleador Fernando Uribe, y el Deportivo Pereira empató 1-1 al Santa Fe, con un tanto de cabeza del delantero argentino Matías Castro en el último minuto al aprovechar un centro del centrocampista Johan Caballero.

No obstante, eso no evitó la salida del técnico de Santa Fe, Harold Rivera, a quien los aficionados culpan de los malos resultados del equipo en los últimos meses.

En su estreno como técnico del Junior, el exseleccionador sub'20 de Colombia Arturo Reyes consiguió un sobrado 4-2 sobre un alicaído Once Caldas, con puntos de Carmelo Valencia, Dany Rosero y doblete de Freddy Hinestronza para los tiburones y dos tantos de Juan David Pérez para el "Blanco Blanco".

El viernes, por su parte el América de Cali, dirigido por el exseleccionador de México Juan Carlos Osorio, igualó 0-0 en casa con el Patriotas.

La sexta jornada la cerrará mañana el Atlético Bucaramanga contra el Atlético Huila. EFE

