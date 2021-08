EE.UU. evacúa a 10.400 personas de Afganistán en 24 horas

Fotografía facilitada este lunes por el Departamento de Asuntos Públicos del Comando Central de EE.UU., a través de DVIDS, en la que se registró el pasado viernes a un infante de marina estadounidense al trasladar a una niña, en la puerta del aeropuerto internacional Hamid Karzai, en Kabul (Afganistán). EFE/U.S. Marine Corps

Washington, 23 ago (EFE).- Estados Unidos evacuó a 10.400 personas de Afganistán en 24 horas entre este domingo y el lunes, lo que eleva a 37.000 el número de individuos que ha trasladado fuera del país desde el pasado 14 de agosto, según la Casa Blanca.

Las últimas cifras de evacuaciones, proporcionadas este lunes por un funcionario de la Casa Blanca, apuntan a que el Pentágono ha superado finalmente su objetivo de sacar del país a entre 5.000 y 9.000 personas al día, después de varios días con un ritmo más lento.

De las 3:00 de la mañana hora de Washington del domingo (7:00 GMT) a la misma hora de este lunes embarcaron en el aeropuerto de Kabul "aproximadamente 10.400 personas" a bordo de 28 aviones militares estadounidenses, entre ellos 25 de tipo C-17 y tres C-130, explicó el funcionario.

En el mismo plazo, un total de 61 aviones de la coalición internacional que combatió en la guerra de Afganistán sacaron del país a otras 5.900 personas, apuntó la fuente, que pidió el anonimato.

Los 10.400 últimos evacuados elevan a 37.000 el número de personas a las que Estados Unidos ha sacado o ayudado a salir de Afganistán desde el pasado 14 de agosto, la víspera de la toma de Kabul por parte de los talibanes, una cifra que asciende a 42.000 si se empieza a contar desde finales de julio, afirmó la fuente.

La Casa Blanca no especifica, en sus actualizaciones regulares sobre el número de evacuados, cuántos de ellos son estadounidenses y cuántos son afganos.

Miles de personas se agolpan en la entrada del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul con el objetivo de subirse a uno de los aviones para abandonar el país, en medio del caos que se vive tras la toma de la capital por los talibanes hace una semana.

Estados Unidos ha alcanzado acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Catar, España y Baréin, para que acojan temporalmente en las bases miltares a los afganos, solicitantes de visados especiales y afganos en riesgo en tránsito hacia su territorio.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este domingo que no ha descartado extender la fecha límite del 31 de agosto para las evacuaciones en el aeropuerto de Kabul, aunque subrayó que su "esperanza" es no tener que hacerlo.

En una comparecencia en la Casa Blanca, Biden añadió que las tropas estadounidenses habían ampliado el perímetro del aeropuerto para garantizar la seguridad de las personas que esperan para abandonar el país.

Además, este domingo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, pidió la asistencia de varias aerolíneas comerciales de EE.UU. en las labores de evacuación de Afganistán.

En un comunicado, el Pentágono informó de que las aerolíneas American Airlines, Atlas Air, Delta Airlines, Omni Air, Hawaiian Airlines y United Airlines participarán con 18 aeronaves, aunque recalcó que no volarán a Kabul y se centrarán en "el movimiento de pasajeros desde bases temporales seguras y centros interinos de tránsito".