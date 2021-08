Cristini Couto aclara qué hubo realmente entre ella y Tom Brusse. ¿Es la culpable de su ruptura con Sandra Pica?

23-08-2021 Cristini Couto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Tras alcanzar la popularidad con su participación en 'La caja fuerte', se ha señalado a Cristini Couto como la 'responsable' de la ruptura de Tom Brusse y Sandra Pica. Al parecer, ella sería la protagonista del vídeo de carácter íntimo con el francés que habría provocado que la tentadora decidisese romper con su hasta entonces novio cuando éste estaba en 'Supervivientes'.



Ahora, Cristini rompe su silencio y tras confesar que "Tom es un gran amigo, le quiero mucho y le tengo mucho aprecio", aclara que "no hay ningún vídeo mío y de Tom como van diciendo por ahí. Yo no lo he visto, quiero que me lo demuestren porque yo no sé nada de estos vídeos".



"Tom no va a judicializar nada, somos amigos, hablamos siempre y no hay ningún problema entre nosotros", mantiene, reiterando que es imposible que se ponga en manos de la justicia unas imágenes que no existen: "No hay ningún vídeo", asegura, dejando claro que lo único que hay entre el concursante de realities y ella es "una gran amistad con mucho respeto y cariño. Somos íntimos amigos, no somos íntimos rolletes. No hubo nada entre nosotros".



"Cuando me enteré de lo de Sandra, que estaba enfadada, la verdad es que yo llamé a Tom, le dije qué está pasando, no me entero de nada, de repente miles de mensajes y llamadas, luego hablé con él y bueno, lo que hemos hablado queda entre nosotros, pero nada de otro mundo", desvela, desmintiendo todo lo que se ha hablado en los últimos días.



Además, Cristini nos ha confirmado que el nuevo novio de Marta López se puso en contacto con ella tras salir de 'La casa fuerte' para tener algo con ella y le acusa de interesado y de aprovecharse de la colaboradora para conseguir fama. Si quieres ver sus declaraciones sobre Rubén y descubrir si la artista está enamorada de nuevo - de un miembro de una televisiva familia conocida por todos... - ¡Dale al play!