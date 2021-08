Crecimiento en servicios y manufacturas se desacelera en EE.UU.

(Bloomberg) -- La actividad empresarial de Estados Unidos continúa reduciéndose y el crecimiento se desaceleró en agosto a un mínimo de ocho meses en un contexto de escasez de materiales, falta de mano de obra y un repunte en las infecciones por coronavirus.

El índice compuesto Flash de IHS Markit de agosto de gerentes de compras en empresas de servicios y manufactureras cayó a 55,4, desde 59,9 el mes previo, informó el grupo el lunes. Las lecturas por encima de 50 indican un crecimiento y el indicador ha disminuido cada mes desde que alcanzó un récord de 68,7 en mayo.

El retroceso de este mes subraya hasta qué punto las interrupciones de la cadena de suministro están golpeando a las empresas que ya luchan por satisfacer la demanda. Los proveedores de servicios y los fabricantes continúan enfrentando desafíos para atraer trabajadores y obtener los suministros que necesitan.

En las fábricas, por ejemplo, un indicador de IHS de entregas de proveedores mostró los tiempos de entrega más largos en los registros, que datan de 2007.

La capacidad limitada también se está traduciendo en presiones inflacionarias sostenidas. El índice compuesto de precios de insumos del grupo aumentó en agosto a la segunda lectura más alta en datos desde 2009. Una medida de los precios recibidos también avanzó, lo que indica que las empresas están teniendo cierto éxito al transferir sus mayores costos.

El índice de actividad de servicios IHS Markit se redujo y mostró el ritmo de crecimiento más lento desde diciembre, mientras que una medida de nuevos negocios cayó a un mínimo de un año.

Los datos de servicios de EE.UU. contrastan con la evolución en Europa. El PMI de la eurozona del grupo mostró un crecimiento en los servicios que superó la expansión en las fábricas por primera vez desde que comenzó la pandemia.

El indicador del grupo de la actividad manufacturera de EE.UU. alcanzó un mínimo de cuatro meses a medida que la producción, el empleo en las fábricas y los pedidos se enfriaron. Los índices de precios de insumos y productos subieron a los niveles más altos en la historia de la encuesta.

