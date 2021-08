Coronavirus.- Colombia queda excluida desde esta noche de restricciones especiales para entrar en España

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Embajada de Colombia en España ha anunciado que a partir de este 23 de agosto a medianoche expira la norma que imponía restricciones especiales a los viajes de personas procedentes de Colombia hacia España, que no será renovada.



"No habrá cuarentena", ha publicado la Embajada en un mensaje en Twitter que matiza que será necesaria la pauta de vacunación completa y cumplimentar un formulario del que hay que presentar el código QR antes de abordar.



Según la misión diplomática, Colombia ya no es considerado un país de riesgo alto de COVID-19 y ahora pasa a ser un país de riesgo moderado, por lo que podrán entrar viajeros cumpliendo los requisitos estándar.



La ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta colombiana, Martha Lucía Ramírez, ha celebrado la decisión del Gobierno español y ha emplazado a los colombianos a no incurrir en faltas graves, como presentar pruebas PCR o certificados de vacunación falsos, ya que ello podría afectar en el futuro a la entrada de colombianos en España.



"Es impresentable que personas que tengan recursos para viajar a España se ponga a falsificar un carnet de vacunación", ha apuntado en declaraciones recogidas por Caracol Radio.