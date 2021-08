Colombia, preparada para acoger temporalmente a un número incierto de afganos

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, habla hoy durante una declaración a medios de comunicación desde el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 23 ago (EFE).- La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, explicó este lunes que aún no hay certeza sobre cuántos afganos estarán llegando al país para su estancia temporal hasta que sean trasladados a Estados Unidos ni cuándo vendrán, pero aseguró que el país está preparado para su recibimiento.

"En este momento no tenemos certeza sobre el número preciso de población afgana que va a llegar a nuestro país, tampoco sabemos con precisión cuándo ni cómo son sus perfiles, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas familias, si llegan con niños...", alegó a medios de comunicación Ramírez.

La vicepresidenta precisó que "hemos ido preparando (...) para asegurarnos que toda la logística va a estar dispuesta para el momento en que nos den aviso del arribo de estas personas".

El presidente colombiano, Iván Duque, confirmó el pasado viernes que su país iba "a ofrecer apoyo a Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que les prestaron ayuda por años y que están en proceso de hacer un registro, un traslado migratorio a ese país, para que estén en Colombia temporalmente".

Cinco ministerios del Gobierno trabajan para coordinar la llegada de los afganos para que se sigan los protocolos de bioseguridad y para asegurar, entre otros asuntos, que los que lleguen sean vacunados contra la covid-19 cuando aterricen en el país, si no lo están ya.

"En el caso del estatus de estas personas va a ser un permiso humanitario de carácter temporal, que ni siquiera requiere de una visa", precisó la canciller, que añadió que "son personas que están en tránsito hacia Estados Unidos mientras se les da la visa con la condición de refugiados".

Colombia trabaja para coordinar los sitios donde se alojará a esta población para que "estén cómodos" en su estadía, que está sufragada por Estados Unidos, y espera que se puedan quedar todos juntos en una misma ciudad, "posiblemente Bogotá".

Los alcaldes de Barranquilla y Cali, así como la alcaldesa de Bogotá, han abierto las puertas de estas grandes ciudades para alojar a los que lleguen.

"Nos toca saber cuál es el número de personas que vienen porque (...) necesitamos que está población vulnerable que viene de Afganistán llegue a un sitio donde se sientan acogidos, donde puedan estabilizarse, donde puedan poner en orden otra vez su vida", subrayó Ramírez.

Los talibanes tomaron el 15 de agosto el control de Kabul después de que sus combatientes entraran en la ciudad sin encontrar resistencia y con casi todas las provincias bajo su control, lo que propició la huida del hasta ahora presidente afgano, Ashraf Ghani.

Estados Unidos inició la retirada de sus tropas de Afganistán en mayo y ahora, con el avance y la toma del poder por los talibanes, se ha visto obligado a acelerar la evacuación de los estadounidenses que quedan en ese país y de sus aliados: traductores, trabajadores locales y otros nacionales que colaboraron con ellos.

OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS

Colombia no es el único país latinoamericano que va a acoger de forma transitoria a población afgana, ya que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó el viernes que varias naciones están dispuestas a amparar a afganos "en riesgo".

Entre los países latinoamericanos anunciados, además de Colombia, se encuentran México, Chile y Costa Rica, y también acogerán a desplazados Albania, Canadá, Kosovo, Macedonia, México, Polonia, Catar, Ruanda, Ucrania y Uganda.

Además, Price señaló que varios países han aceptado en las últimas horas acoger vuelos militares de EE.UU. con evacuados procedentes de Afganistán para hacer escala en sus territorios, incluyendo Dinamarca, Alemania, Italia, Catar y Reino Unido, entre otros.