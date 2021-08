Colombia.- Autoridades colombianas alertan de una "tragedia" si no se actúa frente el desbordameinto del río Cauca

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, ha alertado de que "500.000 habitantes están a punto de una tragedia" si no se actúa "a tiempo" respecto al desbordamiento del río Cauca.



"Quiero mandarle un saludo a toda la región de La Mojana, son 500.000 hectáreas y 500.000 que están a punto de una tragedia si no actuamos a tiempo", ha asegurado Espinosa, quien ha instado al Gobierno del país a que busque una solución.



Espinosa ha lamentado también que el desbordamiento del río y las consiguientes inundaciones son un hecho que, por desgracia, se repite en la zona y que aunque ya se ha trabajado en alcanzar una posible solución, no se ha logrado concretar nada, según recoge Caracol Radio.



Una de las medidas que se proponen pasa por la construcción de un dique de contención de 57 kilómetros con 33 puertas para regular la entrada de agua a la región, aunque, por ahora, tan solo se puede optar a una solución a corto plazo que contenga la emergencia, disminuya el riesgo y el número de damnificados y evite una tragedia de mayor dimensión.



"Quiero hacer un grito de alerta y solidaridad con esta región de La Mojana para convocar a la voluntad de las instituciones y del Gobierno para buscar la solución estructural a los problemas de esta región", ha aseverado Espinosa.



El gobernador de Sucre ha explicado que es "dramático" ver la "angustia" de los ciudadanos de la zona y cómo intentan contener las aguas con bultos para evitar que se lleve sus cultivos y arrase con sus pertenencias.



"Aquí se produce el 20 por ciento del arroz que consume Colombia, aquí se produce buena parte de la producción de patilla, melón berenjena, es una zona estratégica para la seguridad alimentaria de la nación", ha recordado Espinosa.