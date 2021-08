Colo-Colo asalta la cima del torneo chileno al cierre de la primera vuelta

Los dirigidos por Gustavo Quinteros han mejorado su rendimiento partido a partido, desplegando su mejor fútbol en esta temporada luego de rozar el que podría haber sido un histórico descenso en la edición anterior del torneo. EFE/ Benjamín Hernández/Archivo

Santiago de Chile, 22 ago (EFE).- Con 14 partidos consecutivos sin caer -incluida Copa Chile-, al cierre de la primera vuelta del Campeonato Nacional del fútbol chileno este domingo Colo-Colo se ubicó como líder absoluto de la general con 33 unidades, tras vencer por 2-0 al cuadro de Antofagasta.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros han mejorado su rendimiento partido a partido, desplegando su mejor fútbol en esta temporada luego de rozar el que podría haber sido un histórico descenso en la edición anterior del torneo.

En el choque frente a los pumas, donde Colo-Colo defendió su casa en el Estadio Monumental de Santiago, brillaron el delantero Iván Morales y el mediocampista Gabriel Costa, autores de los tantos que le dieron el triunfo a los albos.

Por su parte, el plantel de Antofagasta no logró escalar posiciones y cerró la jornada en el sexto lugar con 23 unidades acumuladas.

Unión La Calera, que mantuvo la cima durante las últimas jornadas, cayó por goleada 1-4 ante Universidad de Chile en un encuentro clave que lo dejó como único escolta del puntero con 31 puntos.

Nada pudieron hacer los del conjunto cementero contra la efectividad del ariete estrella de los universitarios, Joaquín Larrivey, máximo anotador actual del torneo que sumó dos tantos más en su cuenta personal este domingo.

El partido, donde además destacó el mediocampista ofensivo Marcelo Cañete, dejó a los azules en la cuarta posición de la tabla con 28 unidades.

Con la misma puntuación marchan los terceros de la general, Universidad Católica, que en el partido final de la fecha venció por 2-0 a Everton de Viña del Mar.

La hinchada cruzada no está contenta con el juego de su equipo y hace semanas los ojos se ponen sobre el técnico Gustavo Poyet, que ha tenido una campaña irregular para lo que se espera del elenco tricampeón del fútbol chileno.

Everton, con esta derrota, cerró la jornada en la séptima posición con 23 unidades.

El empate 2-2 ante Curicó Unido dejó a Audax Italiano corriendo quinto con 28 unidades en total, mientras que el conjunto tortero se mantuvo penúltimo con 14 positivos.

Pese a que lograron estar en ventaja por primera vez en lo que va de campeonato, Santiago Wanderers no pudo mantener el marcador y terminó empatando 2-2 ante Deportes La Serena, alcanzando su segundo punto en 16 compromisos disputados.

Los papayeros marchan novenos con 21 unidades, mientras que el cuadro de Valparaíso, en una campaña muy negativa, sigue como colista de la general en zona de descenso directo.