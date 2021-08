Chile.- Adversarios de la candidata presidencial chilena Yasna Provoste critican la baja participación de sus primarias

22-08-2021 La candidata presidencial de la coalición Unidad Constituyente a las elecciones de noviembre de 2021. El equipo del candidato presidencial de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, ha lamentado la baja convocatoria que se ha logrado en las elecciones primarias de la coalición Unidad Constituyente (centro-izquierda) de las que ha salido vencedora Yasna Provoste. POLITICA SUDAMÉRICA CHILE UNIDAD CONSTITUCIONAL



"Lamentamos la baja convocatoria en la consulta ciudadana que finalmente no convocó ni siquiera a los militantes de la coalición. Lo que vimos ayer fue muy decepcionante, la votación no llegó ni al cinco por ciento de las primarias legales", ha aseverado la portavoz de la campaña de Sichel, Katherine Martorell.



Martorell ha añadido que la candidata Provoste tiene "un gran desafío" por delante. Por otro lado, el coordinador general del candidato de Chile Podemos+, Pedro Browne, ha manifestado que lo vivido en estas primarias ha sido "un fracaso absoluto", tal y como recoge la edición online de el diario local 'El Mercurio'.



"Con 400 votos en promedio por comuna, evidencia que es una candidatura que no tiene liderazgos, que no convoca y que está más preocupada de cómo resuelven sus propios problemas internos", ha sentenciado el parlamentario.



Por el contrario, Martorell ha ensalzado que la votación para ratificar a Sichel como candidato fue "ampliamente contundente" y que representa "un nuevo ciclo político", pues "una nueva forma de entender y comprender la política requiere poner a las personas en el centro".



VICTORIA DE PROVOSTE EN LAS PRIMARIAS DE UD



La coalición Unidad Constituyente (UD) eligió este sábado en primarias a Yasna Provoste como candidata a las elecciones presidenciales previstas para el 21 de noviembre en unas primarias marcadas por la escasa participación.



Con el 96,1 por ciento de mesas escrutadas y 140.698 votos, la senadora ha obtenido el 60,4 por ciento de las preferencias, unos 85.000 votos; mientras que la candidata Paula Narváez ha obtenido el 27,2 por ciento, algo más de 38.250 votos; y Carlos Maldonado ha obtenido 17.443 votos, lo que representa el 12,4 por ciento.



Así, la baja participación ha marcado las primarias, pues poco más de la suma de los militantes de los partidos de la coalición han acudido a votar su candidato por UD para los próximos comicios presidenciales.



"Este país no puede, a partir de lo que estamos viviendo, pensar que el próximo gobierno va a llegara a experimentar, a hacer ensayos y error. No podemos tampoco pensar que va a cambiar de un gerente a otro, de un Sebastián a otro. Tenemos que ser capaces de ofrecer un mejor destino a nuestro país", ha declarado Provoste en referencia a Sichel y Gabriel Boric, sus rivales en las elecciones presidenciales.



Provoste celebró este sábado la victoria desde su ciudad natal, Vallenar, a más de 500 kilómetros de Santiago. "Hemos logrado superar un conjunto de obstáculos porque sabemos que no hay nada más importante que Chile, y por eso estamos acá: Chile tiene que ser siempre lo más importante para todos y todas", reivindicó, al tiempo que insistió en que su compromiso es "con el Chile real".



"En el día de hoy muchos se preguntan por qué me quedé en Vallenar y no hice lo que hacen muchos que votan en su región y luego vuelven a Santiago. ¡Porque soy de acá!", argumentó. "Porque además la señal muy clara que queremos decir es que vamos a abrir La Moneda a este Chile, a este Chile de verdad, al Chile de las regiones, al Chile de las comunidades, al Chile que vive en el mundo rural (...). Chile será un Estado plurinacional", subrayó.



Estaba previsto que tras la votación Provoste, Narváez y Maldonado se reunieran por videoconferencia para cerrar las disputas propias de toda campaña, una cita que finalmente no se dio.



Un dato que pone de manifiesto la baja participación es que los partidos integrantes de la coalición suman ya más de 136.000 militantes: Partido Socialista (PS, 42.755), Partido Radical (PR, 28.365), Partido Por la Democracia (PPD, 31.808) y el Partido Demócrata Cristiano (DC, 33.125). Los propios candidatos habían mencionado el objetivo del millón de votos.



Además esta participación está lejos de la de los cientos de miles de votos logrados en las primarias de la coalición conservadora Chile Vamos (Sichel) o la coalición de izquierda Apruebo Dignidad (Boric). Unidad Constituyente era el único gran bloque político que faltaba por concretar su candidatura presidencial.



La votación del sábado fue excepcional dado que no fue organizada por el Servicio Electoral chileno, sino por los propios partidos de Unidad Constituyente, tras quedar fuera de las primarias legales desde el 18 de julio por falta de acuerdo con otras fuerzas políticas.