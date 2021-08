Camioneta híbrida Maverick de Ford atrae 100.000 reservas

(Bloomberg) -- La nueva camioneta Maverick de Ford Motor Co., está generando mucho interés temprano, con reservas para el vehículo híbrido que superan las 100.000 en mercados como el de California que generalmente favorecen las importaciones.

Las reservas no son vinculantes y no requieren un depósito, pero Ford confía en que se convertirán en pedidos, como sucedió con un sistema similar configurado para generar interés por el Mustang Mach-E eléctrico y la SUV Bronco.

“Esto realmente ha superado nuestras expectativas”, dijo Todd Eckert, gerente de marketing de camiones de Ford, en una entrevista. “Este es el primer paso con las reservas. Pero creemos que es un buen augurio”.

Ford está haciendo una oferta inicial con menos de US$20.000 y obtiene 64 kilómetros por galón con la versión híbrida estándar de gasolina y electricidad. La camioneta compacta es solo seis pulgadas más larga que un sedán Toyota Camry y representa un nuevo esfuerzo para llegar a los consumidores conscientes de los precios después de que el fabricante de automóviles abandonara el Ford Focus y los sedanes de venta lenta en EE.UU.

Hasta ahora, Ford dice que la mayoría de las reservas provienen de Los Ángeles, donde la camioneta tipo pickup mediana Toyota Tacoma domina el mercado. San Francisco ocupa el tercer lugar en la lista de reservaciones de Maverick, detrás de Orlando, Florida, y justo por delante de Houston.

El vehículo, que se está produciendo en México, sale oficialmente a la venta este otoño.

Michael Meadors, de 30 años, de Costa Mesa, California, ya ha convertido su reserva en un pedido de un Maverick negro con un precio de etiqueta de US$22.030, luego de que agregó algunas mejoras tecnológicas orientadas a la seguridad. Con un viaje de ida y vuelta de casi 80 kilómetros a su trabajo de recursos humanos en Los Ángeles, Meadors dijo que se sintió atraído por la economía de combustible y el tamaño modesto del camión.

“No es mucho más grande que el Ford Fusion que estoy conduciendo”, dijo Meadors. “Por lo tanto, debería ser bastante fácil moverse con mucho tráfico en el sur de California y encontrar estacionamiento”.

Esta será la primera camionera y el primer vehículo nuevo de Meadors. Al igual que la creciente ola de compradores de camionetas, no necesita una para trabajar, pero ve los beneficios de tener una caja para transportar cosas.

“No es necesario trabajar en la construcción para obtener los beneficios”, dijo. “Podría estar recogiendo plantas y tierra para macetas, o algunos artículos grandes de Costco o incluso sillas de playa de arena que no desee poner dentro de la cabina”.

Nota Original:Ford’s Tiny Maverick Truck Has Attracted 100,000 Reservations

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.