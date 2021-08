Biden: cifra de evacuados de Kabul fluctuará

La cantidad de personas evacuadas de Kabul cambiará de un día a otro, dijo el presidente Joe Biden en un discurso televisado el domingo, dependiendo de las condiciones específicas y la seguridad del día.

El domingo temprano, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos había evacuado a 7.800 personas de Kabul en las últimas 24 horas. Más tarde el domingo por la noche, la Casa Blanca agregó otros 5.100 al total de evacuados del día.

En total, Estados Unidos evacuó a 30.300 personas la semana pasada, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Desde finales de julio, unas 35.500 personas han sido evacuadas de Kabul.

Decenas de miles más esperan que los lleven fuera de Kabul.

"Cualquier estadounidense que quiera volver a casa, volverá a casa", dijo Biden. "También nos estamos moviendo para trabajar con nuestros aliados afganos ... y otros afganos vulnerables fuera del país".

Biden dijo que ninguno de los aviones de Kabul volaba directamente a Estados Unidos. En cambio, dijo, todos los vuelos aterrizan primero en bases militares en un puñado de países donde los ciudadanos no estadounidenses se someterán a verificaciones de antecedentes y controles de seguridad.

Los funcionarios estadounidenses se enfrentan a lo que el secretario de Estado Antony Blinken describió como una "situación increíblemente volátil en el aeropuerto" después de la toma de posesión de Afganistán por los talibanes hace una semana.

El manejo del presidente Biden de la retirada militar de Afganistán ha sido ampliamente criticado por republicanos y demócratas por igual.

Una encuesta de CBS publicada el domingo mostró que la mayoría de los estadounidenses dijo que la remoción de las tropas estadounidenses ha ido "muy mal" o "algo mal". Si bien el 63% de los estadounidenses dicen que aprueban la remoción de las tropas estadounidenses de Afganistán, solo el 47% dice que aprueba el manejo de la remoción por parte de Biden.

Cuando un reportero de CBS le preguntó después de su discurso del domingo sobre las encuestas, Biden dijo que la retirada "iba a ser difícil y dolorosa sin importar cuándo comenzara", pero también reconoció más tarde que no había visto la encuesta.

Según una encuesta de Reuters realizada la semana pasada, el índice de aprobación de Biden cayó al 46%, el más bajo desde que asumió el cargo. Una encuesta de NBC publicada el domingo también mostró que los índices de aprobación de Biden cayeron por debajo del 50% por primera vez en su presidencia.

Las ONGs y grupos afganos han criticado al presidente, en particular instándolo a dar la bienvenida a más refugiados al país y garantizar su paso seguro. Blinken dijo al programa de televisión "Fox News Sunday" que el último grupo de evacuados, estadounidenses y afganos que los habían ayudado en 20 años de lucha estadounidense en Afganistán, partieron en 60 vuelos, muchos de ellos con destino a países de Oriente Medio.

Aviones de pasajeros de EE. UU. ayudarán a transportar evacuados

Mientras tanto, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, activó el uso de 18 aviones de pasajeros civiles de seis aerolíneas estadounidenses para ayudar a transportar a estadounidenses y afganos desde los lugares seguros donde se alojaban después de salir de Kabul. Es la tercera vez en los últimos 30 años que Estados Unidos ha invocado el uso de aviones civiles para ayudar a las fuerzas armadas.

Escenas caóticas en el aeropuerto de Kabul de muchos residentes extranjeros, incluidos estadounidenses, que intentan huir de Afganistán, así como afganos que intentan huir después de la toma de posesión de su país por los talibanes, se han transmitido en todo el mundo durante días.

Pero el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo al programa "State of the Union" de CNN que las fuerzas estadounidenses "han asegurado la capacidad de lograr que un gran número de estadounidenses pasen de forma segura a través del aeropuerto y al aeródromo". "Por el momento, creemos que tenemos suficientes fuerzas en el terreno" para controlar a las multitudes que intentan salir del país, dijo Sullivan en una entrevista separada en "Meet the Press" de NBC.

Sullivan dijo que “todos los días” Biden “pregunta a sus comandantes militares, incluidos los del aeropuerto y los del Pentágono, si necesitan recursos adicionales, tropas adicionales. Hasta ahora, la respuesta ha sido 'no', pero volverá a preguntar hoy".

Agregó que “si al final, a los estadounidenses se les bloquea el acceso al aeropuerto, se les impide salir del país o se interrumpen nuestras operaciones o se interfiere de alguna manera con nuestras evacuaciones, les hemos explicado (a los talibanes) que habrá una respuesta rápida y contundente".

Sullivan indicó que Estados Unidos tiene "acuerdos con 26 naciones de todo el mundo para trasladar logísticamente a afganos, estadounidenses y nacionales de terceros países fuera del país y a bases aéreas en los países vecinos y más allá".

Si bien la mayoría de las evacuaciones se han producido en el aeropuerto de Kabul, Estados Unidos también desplegó tres helicópteros militares para rescatar a 169 estadounidenses de un hotel.

"Haremos lo que sea necesario para sacar a los estadounidenses de peligro", dijo Blinken.

Desvió las preguntas sobre los errores de cálculo de Estados Unidos sobre la rápida toma del poder por los talibanes del gobierno afgano, diciendo que habría "mucho tiempo para determinar qué se podría haber hecho de manera diferente y qué lecciones se podrían aprender".

Pero reconoció: "Creíamos que el gobierno no estaba a punto de colapsar y el ejército (afgano) se desvanecería".

En julio, Biden dijo que era "muy poco probable" que los talibanes asumieran el control abruptamente, como lo hizo en cuestión de días hace una semana.

Un crítico de Biden, el senador republicano Ben Sasse de Nebraska, dijo que el líder estadounidense "necesita dar un paso al frente y ser un comandante en jefe" para controlar la evacuación.

