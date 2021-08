10-06-2021 Beyoncé y Jay-Z, complicidad y amor en estado puro en la nueva campaña de Tiffany & CO, "About love". MADRID, 23 (CHANCE) Beyoncé y Jay-Z serán los protagonistas de la última campaña de la marca de joyería Tiffany & Co., dedicada al amor moderno. La campaña, cuyo nombre es "About Love", está asociada a las más grandes historias de amor del mundo desde 1837, y, como la firma ha desvelado, ha elegido a la todopoderosa pareja como imagen de su nuevo lanzamiento porque "son el epítome de lo que significa una relación moderna. No hay nadie mejor que una de las parejas más icónicas del mundo para representar los valores de Tiffany como marca que siempre ha apoyado el amor, la fortaleza y la auto-expresión" ha comentado Alexandre Arnault, Vicepresidente Ejecutivo de Producto y Comunicación de Tiffany & Co. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR TIFFANY & CO.



MADRID, 23 (CHANCE)



Beyoncé y Jay-Z serán los protagonistas de la última campaña de la marca de joyería Tiffany & Co., dedicada al amor moderno. La campaña, cuyo nombre es "About Love", está asociada a las más grandes historias de amor del mundo desde 1837, y, como la firma ha desvelado, ha elegido a la todopoderosa pareja como imagen de su nuevo lanzamiento porque "son el epítome de lo que significa una relación moderna. No hay nadie mejor que una de las parejas más icónicas del mundo para representar los valores de Tiffany como marca que siempre ha apoyado el amor, la fortaleza y la auto-expresión" ha comentado Alexandre Arnault, Vicepresidente Ejecutivo de Producto y Comunicación de Tiffany & Co.



Siendo ésta la primera vez que la pareja aparece junta en una campaña, "ABOUT LOVE" explora la conexión y la vulnerabilidad. La historia de amor de este matrimonio queda iluminada por el mítico Tiffany Diamond y la impactante imagen de fondo del cuadro Equals Pi pintado en 1982 por Jean-Michel Basquiat, que ha formado parte de una colección privada hasta ahora. Abriendo una puerta a una nueva identidad de marca, esta campaña une la belleza del amor en todas sus facetas a través del tiempo, forjando una visión nueva y actual sobre el amor.



Esta es la primera vez en la historia de la marca que un personaje, en este caso Beyoncé, lleva el Tiffany Diamond con sus 128.54 quilates y 82 facetas. Este diamante, considerado uno de las gemas más importantes descubiertas en el siglo XIX, salió de las minas Kimberley de Sudáfrica. Charles Lewis Tiffany, fundador de la marca, lo adquirió en 1878, siendo el punto de partida de la reputación de Tiffany como autoridad mundial en el sector de los diamantes. Además de este icónico diamante, en las imágenes de la campaña aparecen también diseños históricos de Jean Schlumberger así como de la últimas colecciones, como los diseños Tiffany T. En particular, Jay-Z lleva el legendario broche "Bird on a Rock" de Schlumberger reconstruido en unos espectaculares gemelos.



Además de las fotografías, el aclamado director Emmanuel Adjei, ha realizado un vídeo en el que se incluye una adaptación musical del clásico tema "Moon River", que se hizo famoso gracias a la película "Desayuno con Diamantes" en 1961. Ahora, este clásico se reinventa en la voz de Beyoncé, que fue grabada por una cámara Super 8 por Jay-Z. La pareja eligió el entorno de Orum House en Los Ángeles para servir de set para este vídeo, donde nostálgicos flashbacks se mezclan con imágenes cinematográficas. Por desgracia, tendremos que esperar hasta el 15 de septiembre - fecha en la q está previsto su lanzamiento - para poder ver este vídeo en el que la diva del pop, cual Audrey Hepburn moderna, cante uno de los temás más románticos de la historia del cine.



Por el momento tenemos que contentarnos con ver las imágenes que Tiffany & Co. ha mostrado de la campaña. Destilando sensualidad, complicidad y amor, Beyoncé y Jay-Z se convierten en el perfecto ejemplo del amor moderno. Espectacular y como si de una diva del Hollywood clásico se tratase, la cantante deslumbra con un ajustado vestido negro de silueta sirena y cola, con glamourosos guantes transparentes a mitad de brazo y un moño alto, dejando todo el protagonismo al impresionante Tiffany Diamond, de 128.54 kilates.