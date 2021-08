Argentina.- Fútbol/Primera.- (Crónica) Lamela salta la banca a última hora en Getafe y Dituro salva al Celta en Pamplona

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Un gol en el de descuento de Erik Lamela ha otorgado la victoria al Sevilla frente al Getafe (0-1) en la segunda jornada de LaLiga Santander, donde el jugador argentino ha reafirmado su gran aterrizaje en el club andaluz, mientras que Osasuna y Celta han empatado sin goles en Pamplona (0-0).



En un partido pastoso, propio de los compases iniciales de la temporada y que parecía abocado a un esperado resultado sin goles, Lamela permitió al Sevilla encaramarse al liderato de la competición empatado en la cima con el Atlético de Madrid, el otro club que todavía no ha dejado escapar ni un solo punto en este arranque liguero.



Le funcionaron al dedillo los cambios a Julen Lopetegui, ya que dos de los hombres a los que dio entrada le dieron la victoria en el minuto 93. Rafa Mir, que debutaba con la camiseta hispalense, remató al palo y Lamela, que venía de anotar un doblete ante el Rayo Vallecano, recogió el balón rebotado para marcar a puerta vacía. El argentino iguala con Vinicius y Ángel Correa, los tres actuales 'pichichis'.



Hasta entonces, el guardameta local David Soria solo había trabajado a fondo en un potente cabezazo de Diego Carlos a la salida de un corner que logró desviar. El Getafe logró sujetar casi siempre a su rival, pero no evitó su segunda derrota consecutiva en este exigente arranque de competición que el próximo domingo le llevará al Camp Nou. Por su parte, el Sevilla visitará al Elche para proteger su liderato antes del parón de selecciones.



DITURO, HÉROE DEL CELTA



La jornada se cerró en Navarra, donde Osasuna fue quien hizo más méritos para llevarse la victoria ante el Celta, pero se encontró con la gran actuación de Matías Dituro, que le detuvo un penalti a Rubén García nada más volver del descanso.



El portero argentino también fue protagonista frente a su compatriota Chimy Ávila, que revolución el partido con su entrada en la segunda mitad. El delantero no acertó en dos cabezazos francos y, al igual que le ocurrió antes a un activo Kike García, se quedó sin romper la seguía de Osasuna, que aún no ha marcado esta temporada.



Por su parte, el Celta, que jugó los últimos minutos con diez jugadores por lesión de Kevin Vázquez, mostró resistencia para sumar su primer punto de la temporada. El próximo fin de semana, el club gallego recibirá al Athletic y el navarro visitará al Cádiz.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 2.



Betis - Cádiz 1-1.



Alavés - Mallorca 0-1.



Granada - Valencia 1-1.



Espanyol - Villarreal 0-1.



Athletic - Barcelona 1-1.



Real Sociedad - Rayo Vallecano 1-0.



Atlético de Madrid - Elche 1-0.



Levante - Real Madrid 3-3.



Getafe - Sevilla 0-1.



Osasuna - Celta 0-0.