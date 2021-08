Ana María Aldón responde a Ortega Cano: "No necesito que me de mi sitio públicamente porque lo demuestra todos los días"

31-05-2021 Ana María Aldón EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



La entrevista de José Ortega Cano en 'Viva el verano' sigue dando mucho que hablar. Y es que el diestro, como ha hecho tantas otras veces, recordaba emocionado a Rocío Jurado, reivindicando su amor por la 'más grande' y confesando, delante de su mujer, Ana María Aldón, que no ha sido capaz de olvidarla cuando ya han pasado 15 años desde su muerte y que no hay día que no tenga presente a la chipionera.



Unas sinceras palabras que, sin embargo, no sentaban del todo bien a la gaditana, que horas después rompía en llanto en el plató de 'Viva la vida', asegurando que en ocasiones se pregunta qué hace con Ortega Cano si su marido continúa enamoradísimo de Rocío Jurado. Una dura confesión que esta misma mañana ha provocado que el diestro llamase en directo a 'El programa del verano' para afirmar que está enamoradísimo de Ana María y asegurar que siempre le ha dado su sitio, entregándose en cuerpo y alma a la que es su pareja desde hace 9 años y demostrándole su amor en todo momento.



Además, dolido, el torero ha señalado que no entiende las palabras de su mujer sobre Rocío Jurado, una reacción a destiempo cuando, según él, le ha dado su lugar en todo momento, volcándose con ella en todos los sentidos. "No lo entiendo. Soy su marido y me porto maravillosamente con ella", ha afirmado, confesando que dos días después de las lágrinas en directo de Ana María todavía no han aclarado el asunto.



La gaditana, al margen de la declaración de amor de Ortega Cano - con zasca incluido - porque en ese momento se encontraba en el mercado haciendo la compra, se ha enterado por la prensa de las palabras de su marido y, como ha desvelado la periodista Isabel Rábago en 'Ya es mediodía', ha asegurado que "no está enfadada para nada con su marido". "



"Tengo respeto absoluto por Rocío Jurado, y lo que me emociona es la manera que todavía tiene hoy Ortega de hablar de esa mujer y de ese marimonio. Se amaban y las circunstancias de la vida les han separado, pero no estoy enfadada con mi marido", ha asegurado Ana María.



Además, y después de que el diestro haya señalado que intentará que su mujer se sienta más querida por él, la colaboradora de 'Viva la vida' ha dejado claro que aunque está "muy feliz porque me haya dado mi sitio, no necesito que lo haga públicamente porque me lo demuestra todos los días".



Minutos antes, y ante nuestras cámaras, Ana María ha confesado que aunque la gente piensa lo contrario, ella no se compara con Rocío Jurado: "Yo soy yo y no me comparo con nadie. Estoy muy contenta y muy orgullosa de ser quien soy" ha afirmado tajante, respondiendo a los que apuntan a que se siente en inferioridad con la recordada artista cuando del amor de Ortega Cano se trata. Sus declaraciones tras la polémica... ¡En el siguiente vídeo!