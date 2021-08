Acciones de EE.UU. suben en medio de apuestas de recuperación

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses avanzaron el lunes, en tanto que la campaña de inmunización contra el covid-19 fue respaldada por los reguladores de EE.UU. que otorgaron la aprobación total para la vacuna fabricada por Pfizer Inc. y BioNTech SE.

El S&P 500 y el Nasdaq 100 se recuperaron de los mínimos de la semana pasada, debido a que la aprobación podría conducir a más mandatos de vacunas en medio de un aumento en los casos a consecuencia de la variante delta que ha amenazado el impulso de la recuperación económica mundial.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,9% a las 4:01 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 1,5%

El Dow Jones Industrial Average avanzó 0,6%

El índice MSCI World subió 1,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,5%

El euro subió 0,4% a US$1,1748

La libra esterlina subió 0,8% a US$1,3731

El yen japonés subió 0,1% a 109,67 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años tuvo poca variación en 1,25%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó un punto básico al -0,48%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico al 0,53%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 5,3% a US$65,44 el barril

Los futuros del oro subieron 1,3% a US$1.807,40 la onza

Nota Original:U.S. Stocks Rise Amid Recovery Bets, FDA Approval: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.