Venezuela ha recibido más vacunas desde China pero no las anuncian, según una ONG

El Gobierno de Venezuela anunció este sábado´que en lo que resta de agosto, septiembre y octubre el país pasará a un proceso de "expansión" de la vacunación contra la covid-19, para el regreso a clases presenciales. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 22 ago (EFE).- La ONG venezolana Médicos Unidos aseguró este domingo que al país caribeño han seguido llegando vacunas desde China contra la covid-19, pero el Ministerio de Salud no lo ha anunciado públicamente.

"Vacunas chinas están llegando, sólo que el Ministerio no las está anunciando. Entonces hay vacunas (desconocemos cuántas) pero se saltaron el plan y se hace de manera desorganizada, desordenada y politizada con la página Patria y el carnet. La solución es ampliar puestos de vacunas", indicó la ONG en su cuenta de Twitter.

El Gobierno ha recibido numerosas críticas desde que comenzaron a llegar las vacunas al país, ya que las cifras hechas públicas variaban en varios miles, según el funcionario que las brindara, lo que generó una gran desconfianza entre la población al comprobar que la información no era veraz, pese a tratarse un asunto ten relevante como la salud pública.

El sábado, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que en lo que resta de agosto, septiembre y octubre el país pasará a un proceso de "expansión" de la vacunación contra la covid-19, para el regreso a clases presencial.

"Lo que queda de agosto, septiembre y octubre vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación, tenemos que vacunarnos, llegar a inmunizar al 70 % de la población, que es el objetivo. Tenemos las vacunas", explicó Rodríguez en un recorrido por el sector del 23 de Enero en Caracas.

Sin embargo, durante el recorrido, una persona aseguró que sigue a la espera de la segunda dosis, a lo que Rodríguez respondió que "pronto" Rusia enviará la segunda dosis de la Sputnik V, aunque no ofreció mayores detalles.

Médicos Unidos aseguró ese mismo sábado que desconocen un plan o cronograma de vacunación en el país, así como la llegada de la segunda dosis de la Sputnik V o el resto de vacunas, "y en los hospitales tampoco existe cronograma de recepción de equipos de seguridad, pero ya conocemos cronograma de elecciones".

Igualmente, el partido político opositor Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, señaló el sábado que apenas se ha vacunado al 6 % de la población venezolana.

El partido indicó que la primera semana de agosto, "apenas entre 500.000 y 600.000 venezolanos recibieron solo una dosis de Sputnik V y están a la espera de la segunda para estar completamente vacunados, representando un gran riesgo ante la llegada de la variante delta".

Asimismo, Venezuela sigue a la espera de la llegada de algo más de seis millones de vacunas anticovid del mecanismo Covax, que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS), según dijo recientemente el presidente Nicolás Maduro.