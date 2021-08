Suecia.- El primer ministro sueco anuncia su retirada de la política antes de las elecciones de 2022

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Suecia, Stefan Lofven, ha anunciado este domingo su retirada de la vida política al anunciar que renunciará a la jefatura de su partido Social Demócrata de cara a las elecciones de 2022.



"En la campaña electoral del año que viene, el partido estará dirigido por alguien que no voy a ser yo", ha declarado Lofven, de 64 años, en un discurso en las afueras de Estocolmo. "La decisión", ha añadido en declaraciones recogidas por el portal 'The Local', "ha ido madurando con el tiempo".



"He sido presidente del partido durante diez años, primer ministro durante siete. Estos años han sido asombrosos. Pero todo llega a su fin. Quiero darle a mi sucesor las mejores condiciones", ha indicado.



Lofven, de 64 años, entró en la política después de dirigir uno de los sindicatos más poderosos de Suecia, IF Metall, siguiendo una carrera como soldador, y ha sido considerado como un inteligente negociador de la política sueca hasta la crisis desatada en las últimas semanas.



En julio, Lofven ganó por la mínima un mandato parlamentario para formar un nuevo Gobierno de coalición tras dimitir solo semanas antes al resultar derrotado en un una moción de censura provocada por un plan para desregular las viviendas de alquiler.



Los socialdemócratas controlan actualmente alrededor de un tercio de los escaños en el Parlamento y cuentan con el apoyo del Partido Verde. Lo que ya era una coalición gubernamental inestable ahora deberá lograr la aprobación parlamentaria de sus Presupuestos Generales en otoño.



Si la iniciativa fracasa, Suecia podría enfrentarse sus primeras elecciones anticipadas desde 1958.