Pipe Bueno arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Pipe Bueno (@pipebueno)

El tiempo pasa volando… hace nada estabas en la Barriga de la mamá !! Y ahora tienes 9 meses y nos despiertas metiéndonos los dedos en los ojos o no @luisafernandaw ?? Jajajaja TE AMO MÁXIMO ❤️❤️!!





Eres la vida de mi vida, el amor de mis amores, la madre de mis hijos, hoy celebramos tu cumpleaños !!! TE AMO @luisafernandaw





Una de las mejores noches que he pasado en mi vida… agradecido con tanto cariño de los amigos que asistieron y disfrutaron hasta más no poder de la experiencia @rancho.mx !! Bueno corrección, la única persona que fue y no conoció nada fue @linatejeiro que llegó y a los 15 minutos se devolvió…. Sin embargo le agradecemos a lina que de esa gran noche quedó esta gran frase “si voy a @rancho.mx y no salgo como lina, que me devuelvan la plata” @blessd @jhonnyrivera @sebastian_vega1 @valen8apardoux @varielsanchez @yeison_jimenez @posadarecords_





Dicen que hijo de tigre sale pintado… y es increíble como genéticamente hasta el gusto y una pasión por algo, puede llegar a transmitirse. Les explico, todavía Máximo ni si quiera a conocido un caballo físicamente y nadie le ha enseñado nada de lo que en el video van a ver, de verdad que fue increíble verlo como se puso cuando vio esa figura de un caballo por primera vez. TE AMO MÁXIMO.





Quien quiere escuchar pronto GUARO - REMIX ????? Si saben quienes son los que van a estar en esta canción ????? Los Leooo 👀👀

Andrés Felipe Giraldo Bueno (Cali, Colombia, 7 de febrero de 1992) más conocido como Pipe Bueno, es un cantautor y compositor colombiano

Sus géneros musicales son la música popular colombiana y norteña. Sin embargo en los últimos años ha hecho colaboraciones de reggaeton junto a artistas como Maluma, Wisin, J Álvarez y Zion. Es amigo intimo del cantante Maluma.

Inició su carrera artística tan solo a los 16 años, lo que le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos como en una fiesta; ambos lo escucharon y decidieron brindarle apoyo en su carrera.

Después de esto, Pipe lanzó su álbum debut homónimo donde fusionaba géneros como el vallenato y popular. El álbum, grabado en Medellín en el 2008, fue producido por Iván Calderón. En el año 2009 recibió nominaciones a los Premios Nuestra Tierra siendo el artista de la noche y ganó cinco premios.

Ese mismo año fue nominado por primera vez a los Premios Grammy Latinos en la categoría de "Mejor Álbum de Música Grupera" por su álbum Pipe Bueno. Para el 2014 cuando era asesor de Maluma en La Voz Kids, Pipe lanza «La Invitación», una canción de los dos en el género urbano, la primera de Pipe en reggaeton acompañado de uno de los grandes de Colombia como lo es Maluma. En pocos días recibió millones de visitas. En 2017 presentó el tema «Ingrata», a dúo con Jhon AlexCastaño, sencillo que se posicionó en los primeros lugares de popularidad.