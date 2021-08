Oposición venezolana urge a la entrada masiva de vacunas contra la covid-19

En la imagen el opositor Leopoldo López. EFE/Fernando Alvarado/Archivo

Caracas, 21 ago (EFE).- El partido político opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, urgió este sábado a la entrada masiva de vacunas contra la covid-19, con esquemas de vacunación completos.

"Urge la entrada masiva de vacunas con los esquemas de vacunación completos, para no seguir arriesgando a la población y cumplir la inmunización de rebaño. El régimen habla de 11,4% de población vacunada y la verdad es que a duras penas llegamos a 6%", denunció VP en su cuenta de Twitter.

El partido indicó que la primera semana de agosto, "apenas entre 500.000 y 600.000 venezolanos recibieron solo una dosis de Sputnik V y están a la espera de la segunda para estar completamente vacunados, representando un gran riesgo ante la llegada de la variante delta".

"El mal manejo de la pandemia por parte del régimen sigue haciendo estragos; no hay vacunas suficientes para inmunizar al país y menos para cumplir con el esquema de vacunación completo", añadieron.

Asimismo, VP dijo que es necesario frenar la "crisis agravada" en el sector salud. "Venezuela sigue siendo el país de la región con más pérdidas de personal médico y de enfermería", expresaron.

El viernes, la ONG venezolana Médicos Unidos denunció la muerte de otros 14 sanitarios en el país caribeño a causa de la covid-19, con lo que el total de trabajadores de la salud fallecidos por esta enfermedad llegó a 736.

Entre los últimos 14 fallecidos se encuentran nueve médicos cirujanos, dos enfermeras, un radiólogo y un médico integral comunitario.

El estado con mayor cantidad de muertes de trabajadores de la salud es Zulia con 152, seguido de Caracas con 98, Carabobo con 66, Bolívar con 54, Aragua con 44, Anzoátegui con 43, Lara con 36, Táchira con 25, Mérida con 25, Guárico con 24, Falcón con 24 y Trujillo con 20.

Las 11 regiones restantes registran entre 18 y 4 decesos.

La organización recordó que sus reportes se basan en criterios clínicos, epidemiológicos, radiodiagnóstico y de laboratorio al día y "no necesariamente están incluidos en los reportes de los voceros" oficiales.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que Rusia enviará "pronto" la segunda dosis de la Sputnik V, una afirmación hecha también por el presidente Nicolas Maduro hace dos semanas, aunque ninguno ofreció detalles sobre una posible fecha.

El retraso en la inoculación de la segunda dosis se registra desde hace semanas y las autoridades del país no han ofrecido mayores detalles sobre el retraso, pese a que muchos ciudadanos -la mayoría personas de más de 60 años- debían inyectarse la segunda dosis a los 21 días, pero llevan casi dos meses en espera.